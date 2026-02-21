अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस सप्ताह मूल रूप से अंक 8 की ऊर्जा रहेगी जो कर्म, जिम्मेदारी, अनुशासन और परिणाम का संकेत देती है. यानी जो प्रयास आपने पिछले समय में किए थे, अब उनके फल मिलने का समय शुरू हो रहा है. चाहे बात करियर की हो, धन की स्थिति की, प्रेम की या स्वास्थ्य की हो. हर मूलांक पर इस सप्ताह अंकों का प्रभाव अलग-अलग तरीके से दिखाई देगा. आईए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी लोगों के लिए यह सप्ताह क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है.

साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 23 फरवरी से 1 मार्च 2026

मूलांक 1 (1,10,19,28)

करियर - कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है. यदि आप सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो वरिष्ठों से महत्वपूर्ण बात हो सकती है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, लेकिन अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी होगी. यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अभी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लें.

आर्थिक - धन की स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं. खासकर वाहन या घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी मित्र को उधार देने से बचें.

प्रेम / विवाह - अहम के टकराव से बचें. पार्टनर आपकी व्यस्तता से नाराज हो सकता है. यदि आप वैवाहिक है तो जीवनसाथी के साथ में संवाद बढ़ाएं. अविवाहित लोगों के लिए कार्यस्थल पर नया आकर्षण संभव है.

स्वास्थ्य - सिरदर्द, आंखों में जलन या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित दिनचर्या और नींद पर ध्यान दें.

मूलांक 2 (2,11,20,29)

करियर - क्रिएटिव फील्ड, लेखन, मीडिया से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना पड़ सकता है, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहेगी.

आर्थिक - धन का आगमन सामान्य रहेगा. परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें.

प्रेम / विवाह - भावनात्मक बातचीत का समय है. यदि किसी से मनमुटाव था तो सुलह संभव है. विवाह प्रस्ताव आ सकता है. रिश्तो में स्पष्ट आएगी.

स्वास्थ्य - मानसिक तनाव, अनिद्रा या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. पानी अधिक पीने से स्वास्थ्य लाभ होगा.

मूलांक 3 (3,12,21,30)

करियर - शिक्षा, बैंकिंग, कंसलटिंग या सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ होगा. नई योजना शुरू करने के लिए यह सप्ताह अच्छा है. वरिष्टों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक - धन वृद्धि होने के संकेत हैं. बोनस या अतिरिक्त आय हो सकती है. निवेश के लिए अच्छा समय है, विशेषकर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए.

प्रेम / विवाह - परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. संतान से सुख मिलेगा. वैवाहिक जीवन में समझदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य - पेट, लिवर या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है. खान पान संतुलित रखें.

मूलांक 4 (4,13,22,31)

करियर - कार्य क्षेत्र में नई रणनीति बनानी होगी. अचानक ट्रांसफर या प्रोजेक्ट बदल सकता है. आईटी, टेक्नॉलॉजी और रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

आर्थिक - अचानक धन लाभ या हानि दोनों संभव है. शेयर बाजार में जोखिम से बचे. पुराने कर्ज से राहत मिलेगी.

प्रेम / विवाह - रिश्तो में भ्रम की स्थिति बन सकती है. स्पष्ट संवाद जरूरी है. किसी पुराने प्रेमी से संपर्क हो सकता है.

स्वास्थ्य - त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है. नियमित व्यायाम और ध्यान करें.

मूलांक 5 (5,14,23)

करियर - मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है. नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. विदेश से जुड़ा अवसर भी मिल सकता है.

आर्थिक - अचानक लाभ संभव है. ट्रेडिंग या कम्युनिकेशन आधारित काम में फायदा होगा. लेकिन फिजूल खर्चे से बचें.

प्रेम / विवाह - नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए रोमांस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य - नर्वस सिस्टम या त्वचा से जुड़ी समस्या से सावधान रहें.

मूलांक 6 (6,15,24)

करियर - कला, फैशन, होटल, डिजाइन या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है. प्रमोशन या नयी जिम्मेदारी मिल सकती है.

आर्थिक - धन लाभ के अच्छे संकेत है. विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है.

प्रेम / विवाह - रिश्तो में मिठास बढ़ेगी. विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य - शुगर से जुड़ी समस्या हो सकती है, मीठा कम खाएं. नियमित व्यायाम करें.

मूलांक 7 (7,16,25)

करियर - रिसर्च, आध्यात्मिक कार्य, हीलिंग या कंसलटेंसी से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. लेकिन अकेलापन महसूस हो सकता है.

आर्थिक - धन की स्थिति सामान्य रहेगी. बड़ी डील टालना बेहतर होगा.

प्रेम / विवाह - रिश्तो में दूरी आ सकती है, संवाद जरूरी होगा. पार्टनर को समय दें.

स्वास्थ्य - कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. मेडिटेशन लाभ देगा.

मूलांक 8 (8,17,26)

करियर - लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम अब दिखेगा. प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत है. कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी.

आर्थिक - रुका हुआ पैसा मिल सकता है. लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे.

प्रेम / विवाह - जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में गंभीर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य - हड्डियों या घुटनों में दर्द हो सकता है. शारीरिक और मानसिक आराम की आवश्यकता होगी.

मूलांक 9 (9,18,27)

करियर - नई शुरुआत का समय है. बिजनेस में विस्तार संभव है. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है.

आर्थिक - धन लाभ के आसार हैं. जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

प्रेम / विवाह - आकर्षण बढ़ेगा लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य - ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. छोटी-मोटी चोट लगने की संभावना है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)