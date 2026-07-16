/Numerology Predictions: शनि के अंक 8 की ऊर्जा लेकर आया 17 जुलाई, बर्थ डेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

17 July 2026 Numerology predictions: हर दिन कुछ अलग लेकर आता है. अंक ज्योतिष में अंकों की गणना के आधार पर भविष्यफल बताते हैं. इसके लिए मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का अंक ज्योतिष बताया जाता है. मूलांक, जन्मातारीख का जोड़ होता है. जैसे किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होगा.
इसी तरह 17 जुलाई का जोड़ 1+7=8 होगा. यानी कि आज का अंक 8 है, जो कि शनि का अंक है. शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं. लिहाजा आज कोई भी गलत कार्य करने की भूल न करें. जानें मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का दैनिक अंक ज्योतिष.
मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं. आज मूलांक 1 के लोगों के रुके हुए काम बनेंगे. साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा. आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
नई जिम्मेदारी स्वीकारने से न हिचकिचाएं. नए काम करने के लिए दिन अच्छा है.
क्या न करें: गुस्से से बचें. फिजूलखर्ची न करें.
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं. आज मूलांक 2 के लोग साहस और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. लिहाजा नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आ सकती है.
क्या न करें: गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय न लें. किसी से विवाद न करें. वाहन चलाते समय लापरवाही न करें.
मूलांक 3 के स्वामी गुरु हैं. आज का दिन मूलांक 3 वाले लोग धैर्य से गुजारें. धीरे-धीरे ही सही आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा. आज लंबी अवधि के लिए निवेश न करें. महत्वपूर्ण निर्णय टालें.
क्या न करें : कानूनी मामलों में लापरवाही न करें. उधार लेन-देन से बचें.
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं. यदि आज मूलांक 4 वाले लोग सोच-समझकर फैसले लें तो बड़ा लाभ पा सकते हैं. सेहत की बेहतरी के लिए योग और ध्यान की मदद लें. भविष्य की योजनाएं बनाने और रिसर्च संबंधी कार्यों के लिए दिन शुभ है.
क्या न करें: बड़ा निवेश करने से बचें.
मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं. मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आ रहा है. आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. महिलाएं घर की सजावट या रेनोवेशन की योजना बना सकती हैं.
क्या न करें: दिखावे पर बेवजह खर्च न करें. पुरानी बातों को फिर से निकालकर अपना मूड खराब न करें.
मूलांक 6 के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. मूलांक 6 के लोगों को आज नए संपर्कों से लाभ हो सकता है. करियर में नए अवसर मिलेंगे. इंटरव्यू देने के लिए दिन अच्छा है. कारोबारी वर्ग महत्वपूर्ण मीटिंग में सफलता पा सकते हैं.
क्या न करें: बाहर की यात्राएं करने से बचें. बिना पढ़े किसी कागज पर साइन न करें. स्पष्ट बात करें वरना गलतफहमी हो सकती है.
मूलांक 7 के स्वामी केतु ग्रह हैं. आज मूलांक 7 वाले लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है. आप किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं. पुराने काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है.
क्या न करें : तनाव न लें, किसी से बहस न करें. न ही जल्दबाजी में फैसले लें.
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं और आज का दिन अंक 8 का ही है. मूलांक 8 वाले लोगों को आज तरक्की पाने के नए मौके मिल सकते हैं. लेकिन किसी दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ना ठीक नहीं है. किसी परीक्षा-इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है.
क्या न करें: आलस्य न करें. फैसले सोच-समझकर लें.
मूलांक 9 के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है. शांत स्वभाव की दम पर ही आप सफलता पा सकते हैं. इसी से आपके काम बनेंगे. परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी वक्त निकालें.
क्या न करें: भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लें. न ही दूसरों के पचड़ों में पड़ें.
(Disclaimer- यह लेख अंक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य गणनाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है. इसे किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी या व्यक्तिगत सलाह न मानें.)