Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Numerology
  • /Numerology Predictions: शनि के अंक 8 की ऊर्जा लेकर आया 17 जुलाई, बर्थ डेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Numerology Predictions: शनि के अंक 8 की ऊर्जा लेकर आया 17 जुलाई, बर्थ डेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Today Numerology: 17 जुलाई 2026 का दिन अंक 8 की ऊर्जा लेकर आ रहा है, जो कि शनि का अंक है. साथ ही शुक्रवार का दिन है. जो कि धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने का दिन है. अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए दिन कैसा रहेगा.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 16, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:39 PM IST
Numerology Predictions: शनि के अंक 8 की ऊर्जा लेकर आया 17 जुलाई, बर्थ डेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IPU में विदेशी छात्रों को बिना एंट्रेंस मिलेगा एडमिशन, 20 जुलाई तक करें आवेदन
Delhi news30 min ago
2
chhari mubarak31 min ago
3
Raipur Municipal Corporation31 min ago
4
EV charging safety guidelines31 min ago
5
ED34 min ago