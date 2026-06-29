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राजा को रंक या रंक को राजा! जानिए ओपल रत्न का वो खौफनाक सच, जिसे कुछ लोग वरदान तो कुछ मानते हैं बड़ा अभिशाप

Opal stone: ये खबर शुक्र ग्रह के मुख्य रत्न ओपल यानी उपल मणि के चमत्कारी फायदों, गलत तरीके से पहनने पर होने वाले नुकसान, सही राशि और इसे धारण करने की प्रामाणिक शास्त्रीय विधि की पूरी जानकारी देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 29, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:26 AM IST
राजा को रंक या रंक को राजा! जानिए ओपल रत्न का वो खौफनाक सच, जिसे कुछ लोग वरदान तो कुछ मानते हैं बड़ा अभिशाप

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harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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