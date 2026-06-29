/राजा को रंक या रंक को राजा! जानिए ओपल रत्न का वो खौफनाक सच, जिसे कुछ लोग वरदान तो कुछ मानते हैं बड़ा अभिशाप

Opal stone: रत्नों की इस अनोखी दुनिया में ओपल, जिसे हमारे पुराने समय में उपल मणि कहा जाता था, सबसे जादुई और खूबसूरत पत्थरों में गिना जाता है. वैसे तो ज्यादातर लोग इसे सफेद रंग में ही देखते हैं. लेकिन यह काला, नीला, पीला और स्लेटी जैसे कई शानदार रंगों में भी पाया जाता है. इस पत्थर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब इस पर रोशनी पड़ती है, तो इसके अंदर से इंद्रधनुष जैसे रंग बिखरते हैं जो किसी का भी मन मोह लेते हैं.
हमारे पुराने ज्योतिष ग्रंथों और रत्न परीक्षा जैसी प्रामाणिक किताबों में ओपल का सीधा संबंध सुख, समृद्धि और सौंदर्य के देवता शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है. अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र देव कमजोर होकर बैठे हैं, तो उनके जीवन में सुख साधन और प्यार वापस लाने के लिए इस चमकीले रत्न को पहनने की सलाह दी जाती है.
अगर हम इस रत्न से मिलने वाले फायदों की बात करें, तो यह सिर्फ हाथ में पहनने के लिए सुंदर नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है. इसे धारण करने से इंसान के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास जाग उठता है. साथ ही चेहरे पर एक अलग ही प्राकृतिक निखार और आकर्षण दिखने लगता है. कला, लेखन और क्रिएटिव काम करने वाले लोगों की सोच को तो ये पत्थर एक नई उड़ान देता है.
इसके अलावा, ये मन को शांत करके चिंता और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन को दूर करने और आपस में प्यार बढ़ाने के लिए भी इसे बहुत असरदार माना गया है. सेहत के लिहाज से देखें तो यह हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, त्वचा की एलर्जी में राहत देता है और शरीर की हड्डियों व दांतों को भी मजबूत बनाता है.
लेकिन हमारी रत्न शास्त्र की किताबों में एक बहुत जरूरी और सख्त चेतावनी भी दी गई है. इसके अनुसार बिना सोचे समझे या किसी के देखा देखी कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए. अगर ओपल आपकी कुंडली और राशि के हिसाब से आपके अनुकूल नहीं बैठता, तो इसके भारी नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं. इसे गलत तरीके से पहनने पर इंसान बिना किसी वजह के बार बार बीमार पड़ने लगता है.
हर समय शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है. यही नहीं, इसकी वजह से अच्छे भले हंसते खेलते रिश्तों में अचानक गलतफहमियां आ जाती हैं और घर में क्लेश होने लगता है. गलत ओपल पहनने से व्यक्ति मतिभ्रम का शिकार होकर गलत फैसले लेने लगता है, जिससे उसके चलते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है. इस रत्न के बारे कहा जाता है कि अगर बिना सोचे-समझे पहना जाए तो ये राजा को रंक बना देता है, और ज्योतिष के सलाह पर पहने तो रंक को राजा बना देता है.
इसीलिए पुरानी किताबों में हमेशा यह लिखा गया है कि ओपल पहनने से पहले किसी सच्चे जानकार की राय जरूर लें.
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह जादुई पत्थर आखिरकार किन लोगों की किस्मत बदल सकता है. ज्योतिष विज्ञान की मानें तो ओपल रत्न मुख्य रूप से वृषभ और तुला राशि वाले जातकों के लिए एक सच्चे वरदान की तरह काम करता है.
इनके अलावा वे लोग भी इसे खुशी-खुशी पहन सकते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है. इन राशि के लोगों को बिना किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के ओपल रत्न को छूने से भी बचना चाहिए, वरना फायदे के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं.
इस चमकीले रत्न को धारण करने की एक बेहद पवित्र और खास विधि भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जिसका पालन करना बहुत जरूरी है. ओपल रत्न को पहनने के लिए शुक्रवार का दिन, शुक्ल पक्ष का समय और सुबह का वक्त सबसे उत्तम माना गया है. इसे आम तौर पर चांदी, सफेद सोने या प्लेटिनम की अंगूठी में जड़वाकर सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहना जाता है.
अंगूठी को हाथ में डालने से पहले उसे गंगाजल या कच्चे दूध में कुछ देर रखकर अच्छी तरह शुद्ध कर लेना चाहिए. इसके बाद शुक्र देव के पवित्र मंत्र 'ॐ श्रां शुक्राय नमः' का पूरे मन से 108 बार जाप करना चाहिए. रत्न शास्त्र के नियमों के अनुसार, आम तौर पर 6 से 8 रत्ती का ओपल पहनना सबसे सही रहता है, जिससे जीवन में खुशहाली और तरक्की के बंद रास्ते खुल जाते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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