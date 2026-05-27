रुका हुआ पैसा, अटके काम और करियर से जुड़ी टेंशन... 4 राशि वालों की ये सारी परेशानियां अब जल्‍द दूर हो सकती हैं. 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी पर बन रहे शुभ योग और वृषभ राशि में बुध का उदय इन राशि वालों के सोए भाग्‍य जगा देगा. ज्योतिष के अनुसार इन राशि वालों को धन लाभ होने, तरक्की और नए अवसर मिलने के प्रबल संकेत हैं.

पद्मिनी एकादशी पर शुभ योग

ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की पहली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं, चूंकि यह 3 साल में आती है, इसलिए इसका विशेष महत्‍व है. उस पर आज 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही कुछ घंटे पहले 26 मई 2026 की देर रात 11 बजकर 19 मिनट पर वृषभ राशि में बुध का उदय बेहद शुभ संयोग बना रहा है.

बुद्धि, वाणी, संवाद और करियर-व्‍यापार के कारक बुध ग्रह का उदय सभी राशियों पर असर डालेगा. जिनमें 4 राशि वालों को बहुत लाभ होगा. इन लोगों को किस्‍मत का साथ मिलेगा, जिससे धन-पद-प्रतिष्‍ठा प्राप्‍त होगी. जीवन में खुशियां आएंगी.

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4 राशियों की लगेगी लॉटरी

वृषभ राशि : अचानक पैसा और सफलता मिलेगी

बुध का उदय वृषभ राशि में ही हो रहा है और इस राशि वालों को बहुत लाभ देंगे. भाग्‍य का साथ मिलेगा. आपका आत्‍मविश्‍वास, पर्सनालिटी का आकर्षण और बोलने की शैली बेहतर होगी. आप पद और मान-सम्‍मान बढ़ेगा. धन वृद्धि होगी, एक से ज्‍यादा स्‍त्रोतों से लाभ होगा. कारोबारियों को सफलता मिलेगी. लव पार्टनर से नजदीकियां बढ़ेंगी.

सिंह राशि : काम से जुड़ी फायदेमंद यात्राएं होंगी

एकादशी पर बुध उदय से सिंह राशि वालों के लिए सकारात्‍मक समय की शुरुआत हो सकती है. इन लोगों की जॉब-बिजनेस में ग्रोथ होने के प्रबल योग हैं. साथ ही आय भी बढ़ेगी. आपके कॉन्फिडेंस और नेतृत्‍व क्षमता की तारीफ होगी. महत्‍वपूर्ण लेन-देन होंगे. काम से जुड़ी जरूरी यात्राएं होंगी और उनसे लाभ भी होगा.

कन्या राशि : विदेश जाने के योग

कन्या राशि के स्‍वामी बुध हैं और बुध का उदय इन लोगों के लिए शानदार रहेगा. आपका जोश और ऊर्जा चरम पर रहेगी. आप बेहतरीन काम करेंगे और उसका फल भी पाएंगे. कई लोगों की इनकम में भी बढ़ोतरी होने के योग हैं. खासतौर पर व्‍यापारियों के लिए समय अच्‍छा है. विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है.

धनु राशि : व्‍यापार में बड़ा लाभ

बुध का उदय धनु राशि वालों को कई मोर्चों पर लाभ देगा. खासतौर पर व्‍यापार में बड़ा लाभ हो सकता है. कोई महत्‍वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, वह आपके लिए लाभदायी भी साबित होगा. जिंदगी में प्रेम और मिठास बढ़ेगी. आर्थिक उन्‍नति होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)