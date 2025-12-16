Palm Astro: दाईं हथेली में होते हैं कौन से 5 तीर्थ, पितरों से लेकर ऋषियों तक... जानें किस हिस्से से किन्हें जल चढ़ाने का नियम!

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोPalm Astro: दाईं हथेली में होते हैं कौन से 5 तीर्थ, पितरों से लेकर ऋषियों तक... जानें किस हिस्से से किन्हें जल चढ़ाने का नियम!

Palm astrology Dev Tirtha to Pitru Tirtha: हर व्यक्ति की दाईं हथेली पर 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां तीर्थ स्थित होते हैं. धर्म ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार बताया गया है. आइए इन 5 तीर्थ के बारे में जानें.

Dec 16, 2025, 01:38 PM IST
Pilgrimage In The Palm
Palm Astrology in Hindi: हिंदू धर्म में तीर्थों का बहुत महत्व बताया गया है. तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान के दर्शन करने से जीवन के दुखों का अंत हो सकता है और तीर्थयात्री के लिए मोक्ष के रास्ते खुल सकते हैं. तीर्थस्थलों पर जाना और वहां दर्शन करना अति शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी दाईं हथेली में भी 5 तीर्थ स्थान बसते हैं. दाईं हथेली के 5 स्थान बहुत पवित्र और विशेष माने जाते हैं जिनको धार्मिक ग्रंथों में 5 तीर्थ कहा गया है. 

हथेली पर 5 तीर्थ 
ध्यान दें अगर हम हर सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करें और इन्‍हें मस्‍तक से लगाएं तो  इन पांचों तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है. वहीं दाईं हथेली से जब जल चढ़ाया जाता हैं तो देवताओं से लेकर पितरों और ऋषियों को जल अर्पित करने का शुभ फल मिलता है और पांचों तीर्थों का समायोजन एक साथ हो जाता है. आइए, जानें सभी हथेली के किन स्थानों पर कौन सा तीर्थ होता है और किस तीर्थ से किन्हें जल अर्पित करना चाहिए.

देवतीर्थ
देवतीर्थ हथेली में उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्‍से में है. हथेली के इस तीर्थ स्थान से देवताओं को जल चढ़ाया जाता है और इसी तीर्थ स्थान से ही सभी पूण्य कर्म किए जाते हैं. 

पितृतीर्थ
पितृतीर्थ हथेली में तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच का हिस्सा है. श्राद्ध के समय पितरों को जल अर्पित इसी स्थान से किया जाता है. हर सुबह हथेली के इस भाग को स्‍पर्श करें तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पितृ दोष दूर होता है. पितृ दोष दूर होने से घर की समृद्धि बढ़ती है.

ब्रह्मतीर्थ
ब्रह्मतीर्थ का स्थान हथेली के निचले हिस्‍से में होता है यानी मणिबंध में ब्रह्मतीर्थ है जिससे पूजापाठ से जुड़े धार्मिक कार्य करते हुए आचमन किया जाता है. जल ग्रहण करने से व्यक्ति का शारीरिक शुद्धिकरण होता है.

सौम्‍यतीर्थ
सौम्‍यतीर्थ हथेली में एकदम बीचोंबीच में है. नियम अनुसार हथेली के इसी स्‍थान पर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और इसी स्थान से चरणामृत पीया जाता है. प्रसाद हमेशा दाईं हथेली पर लेना चाहिए. इस स्थान को अति पवित्र माना जाता है.

ऋषितीर्थ
ऋषितीर्थ हथेली में कनिष्‍ठा उंगली के नीचे है जिसे लेकर ऐसी मान्‍यता है कि विवाह के समय जब सात फेरे लेने की विधि होती है तो  हस्तमिलाप इसी स्थान से करने का नियम पालन किया जाता है. इस स्‍थान को जीवनसाथी के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए अति शुभ माना गया है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

