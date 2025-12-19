Palmistry: हथेली की ये 4 रेखाएं हैं खास, जिनमें छुपा है व्यक्ति की उम्र से मृत्यु तक का रहस्य!

Hast Rekha Shastra: ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा का बहुत महत्व बताया गया है. हस्तरेखा के जरिए किसी व्यक्ति से जुड़ी गहरी बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. व्यक्ति के चरित्र, लक्षण, स्वास्थ्य, यहां तक की उसकी उम्र से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति और ऐसे ही कई पहलुओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है. दरअसल हथेली पर 4 ऐसी रेखाएं हैं जो व्यक्ति के बारे में बड़ी से बड़ी जानकारियां देती हैं. इन रेखाओं का हस्तरेखा शास्त्र में बहुत महत्व है. आइए जानें ये 4 रेखाएं किसी व्यक्ति के उम्र से लेकर उसकी मृत्यु तक के किन रहस्यों के बारे में बताती हैं.

1. भाग्य रेखा

हथेली के आरंभिक बिंदु से निकलती हुई मध्यमा अंगुली तक जाती है तो यह भाग्य रेखा है. यह रेखा भाग्य के बारे में बताती है. यह रेखा मणिबंध रेखा से शुरू होकर मध्यमा अंगुली के उभरे हुए स्थान तक यानी शनि पर्वत तक जाती है.

भाग्य रेखा से जुड़ी जानकारी

Add Zee News as a Preferred Source

भाग्य रेखा अगर हथेली के बीचों बीच आकार में लंबी हो और स्पष्ट, साफ और गहरी हो तो कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता है.

इसके साथ ही भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं.

ऐसे लोग करियर में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं. विवाह के बाद समृद्धि प्राप्त करते हैं.

2. जीवन रेखा

मणिबंध या उसके पास से जीवन रेखा निकलती है, यह रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से हथेली के किनारे पर पहुंचती है. यह रेखा व्यक्ति की आयु , मृत्यु का कारण, बड़े संकट या दुर्घटनाओं के बारे में बताती है.

जीवन रेखा से जुड़ी जानकारी

शुक्र पर्वत को घेरकर जितनी ज्यादा गोलाई के साथ जीवन रेखा होती है व्यक्ति उतना ही जिंदादिल हो सकता है.

जीवन रेखा स्पष्ट और साफ है तो व्यक्ति में रोगों से लड़कर उन्हें हरा सकता है. ऐसे लोग कम बीमार होते है.

जीवन रेखा गहरी न हो तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव लगा रहता है. इन लोगों में साहस और ऊर्जा की कमी हो सकती है.

जीवन रेखा के जिस भाग पर द्वीप का चिह्न हो जीवन के उसी भाग में व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है.

3. हृदय रेखा

हृदय रेखा को प्रेम रेखा के नाम से भी जाना जाता है. यह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकलकर तर्जनी उंगली के नीचे चली जाती है. यह रेखा प्रेम के प्रति व्यक्ति की सोच या उसके नजरिये के बारे में बताती है.

हृदय रेखा से जुड़ी जानकारी

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हृदय रेखा के सिरे पर गुरु पर्वत के पास त्रिशूल का चिन्ह बना हो तो ऐसे लोग गुणों से भरे होते हैं.

इन पर ईश्वर की कृपा होती है और ये लोग मेहनत के दम पर ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं. ये लोग परेशानी से कभी डरते नहीं हैं.

हृदय रेखा बिना दोष के आगे बढ़ रही हो तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और इन्हें परिवार का पूरा साथ प्राप्त होता है.

हृदय रेखा बिना दोष के सीधे शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे लोग अपने दम पर लक्ष्य प्राप्ति करते हैं लेकिन ये लोग मतलबी भी होते हैं.

4. मस्तिष्क रेखा

मस्तिष्क रेखा हथेली की प्रमुख रेखाओं में से एक है. जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और उसकी बुद्धि के बारे में जानकारी देती है. मस्तिष्क रेखा तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होती है और हथेली के दूसरे भाग की ओर बढ़ती जाती है. यह रेखा व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी सोच के बारे में जानकारी देती है.

मस्तिष्क रेखा से जुड़ी जानकारी

मस्तिष्क रेखा शुरू में जीवन रेखा से जुड़ी हो तो ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं.

मस्तिष्क रेखा अगर शुरू से अन्त तक थोड़ा झुकाव के साथ स्पष्ट हो तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं.

मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी हो और उसी टूटी जगह की गणना करने से जो आयु निकलता हो उस उम्र में व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है.

टूटी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा होने पर यादाश्त नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Samudrik Shastra: शरीर के किस अंग पर लाल तिल का होना शुभ? पीठ बांह और चेहरे का तिल क्या देता है संकेत

और पढ़ें- Astro Tips For Shoes: जूतों का इन 3 ग्रहों से है गहरा कनेक्शन, पहनते हैं किसी के उतारे या फटे जूते तो हो जाएं सावधान!