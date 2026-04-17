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Hindi Newsऐस्ट्रो90% लोग नहीं पहचान पाते हाथ का ये संकेत, करियर में बार-बार आती है परेशानी, बदलाव करने से पहले 100 बार सोचें

90% लोग नहीं पहचान पाते हाथ का ये संकेत, करियर में बार-बार आती है परेशानी, बदलाव करने से पहले 100 बार सोचें

Career Astrology: कई बार करियर में बार-बार समस्‍याएं आती हैं. जैसे- नौकरी में बदलाव, बिजनेस में असफलता. इसके संकेत पहले से हाथ में मौजूद होते हैं. जिन लोगों की हथेली ये संकेत दे, उन्‍हें अपने करियर को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:20 AM IST
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90% लोग नहीं पहचान पाते हाथ का ये संकेत, करियर में बार-बार आती है परेशानी, बदलाव करने से पहले 100 बार सोचें

Palmistry for Career: हस्‍तरेखा, ज्‍योतिष से अपने करियर के बारे में जानना कई बार बहुत लाभ देता है. इससे आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि किन मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए. नौकरी में बार-बार बदलाव होना या व्‍यापार में स्थिरता न मिलना जीवन में बहुत समस्‍याएं देता है. हथेली की रेखाएं इसके संकेत देती हैं. यदि समय रहते इन संकेतों को समझ लें तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. 

करियर में उतार-चढ़ाव के संकेत देती है ये रेखाएं 

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की कुछ रेखाएं करियर में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता का संकेत देती हैं. जाहिर है इससे व्‍यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्‍मक असर पड़ता है. जिससे उसकी मानसिक स्थिति, परिवार, रिश्‍तों आदि भी पर बुरा प्रभाव पड़ता है. हस्‍तरेखा से जानिए ये संकेत- 

भाग्य रेखा का बार-बार टूटना : भाग्‍य रेखा हथेली के बीच में खड़ी रेखा होती है जो कलाई के पास से ऊपर की ओर जाती है. कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा (Fate Line) बीच-बीच में टूटी हुई होती है. ऐसे लोगों के करियर में अचानक बदलाव आते हैं, रुकावटें आती हैं. उनकी नौकरी बार-बार बदलती है. व्‍यापार में नुकसान होता है. 

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भाग्‍य रेखा पर कई जगह क्रॉस (X) का निशान: यदि भाग्‍य रेखा पर कई जगह क्रॉस का निशान हो तो भी करियर में समस्‍या आती है. ऐसे लोग चाहकर भी अपना करियर जारी नहीं रख पाते हैं. इन्‍हें बाहरी समस्‍याओं के चलते अपना करियर दांव पर लगाना पड़ता है. इसके अलावा ये कई बार बॉस की नापंसदीदगी या सिस्‍टम की समस्‍याओं का खामियाजा भी भुगतते हैं. ऐसे लोगों को अपनी नौकरी छोड़ने से पहले बहुत सोचना चाहिए, वरना दोबारा शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है. 

मस्तिष्क रेखा का कमजोर होना: यदि हथेली में मस्तिष्‍क रेखा टूटी हुई हो तो लोग बहुत कन्‍फ्यूज रहते हैं. वे गलत फैसले ले लेते हैं. ऐसे लोगों को करियर संबंधी कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर लेना च‍ाहिए. 

भाग्य रेखा का दिशा बदलना : यदि भाग्‍य रेखा सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी जाए तो ऐसे लोग बार-बार करियर बदलते हैं. इन लोगों में स्थिरता की कमी होती है. इन्‍हें नया काम शुरू करने या करियर में बदलाव करने से पहले अच्‍छे से सोचना चाहिए, विशेषज्ञों से सलाह करनी चाहिए, ताकि की‍मती समय बर्बाद न हो.  

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क्‍या करें? 

अगर आपके हाथ में भी ये संकेत हैं तो घबराएं नहीं, जीवन में हर समस्‍या का समाधान होता है. सही निर्णय और धैर्य से स्थिति सुधारी जा सकती है. साथ ही समय-समय पर विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा भी करते रहें और सकारात्‍मक सोच अपनाएं. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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