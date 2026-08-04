/Palmistry: उंगलियों के जोड़ को हल्के में न लें, इनमें छिपे व्यक्ति के गहरे रहस्य क्या बताते हैं? जानें

मध्यमा यानी बीच की उंगली के निचले भाग में गांठ हो तो ऐसे लोग अपने काम में सफलता जरूर पाते हैं. ये लोग गजब के मेहनती होते हैं. ऊपर वाले जोड़ स्पष्ट दिखे तो ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं. इस उंगली में दोनों गांठें दिखें तो ऐसे लोग व्यापार में बड़ी सफलता पाते हैं. हालांकि लगातार सफलता पाने के लिए इन्हें हर पल सावधानी बरतनी चाहिए. मध्यमा उंगली में कोई भी जोड़ स्पष्ट रूप से न दिखे तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं.