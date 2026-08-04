/Palmistry: उंगलियों के जोड़ को हल्के में न लें, इनमें छिपे व्यक्ति के गहरे रहस्य क्या बताते हैं? जानें

Palmistry Finger Joints: हाथ की रेखाएं ही नहीं, हाथ की अंगुलियां भी व्यक्ति के जीवन के गहरे रहस्यों को खोल सकती है. ध्यान दें, हमारी उंगलियों को उनके जोड़ तीन भागों में बांटते हैं यानी हर उंगली के बीच दो जोड़ होते हैं. वहीं अंगूठे में एक जोड़ होता है. क्या आप जानते हैं कि अंगुलियों के बीच की ये गांठें या जोड़ किसी व्यक्ति के स्वभाव व उसके व्यक्तित्व के बारे में बड़ी जानकारी दे सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
हाथ का अंगूठा दो भागों में बंटा है यानी इसमें एक गांठ ही होती है. यह गांठ स्पष्ट दिखती है तो व्यक्ति का दिल कमजोर होता है. अंगूठे की गांठ दिखती न हो तो ऐसा व्यक्ति जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है और सफलता पाने के बाद ही दम लेता है.
अंगूठे के बगल की उंगली यानी तर्जनी उंगली में अगर सिर्फ नीचे का जोड़ स्पष्ट दिखता है तो ऐसे लोग कोई भी कार्य या गुण देर से सीख पाते हैं. रोज के कामों में लगातार दिक्कतें आती रहती हैं. केवल ऊपर वाली गांठ दिखे तो ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं. दोनों जोड़ दिखें तो ऐसे लोग आलसी होते हैं. दोनों गांठें न दिखें तो ऐसे लोग तेज दिमाग वाले और मेहनती होते हैं. इसी आधार पर इन्हें सफलता मिलती है.
मध्यमा यानी बीच की उंगली के निचले भाग में गांठ हो तो ऐसे लोग अपने काम में सफलता जरूर पाते हैं. ये लोग गजब के मेहनती होते हैं. ऊपर वाले जोड़ स्पष्ट दिखे तो ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं. इस उंगली में दोनों गांठें दिखें तो ऐसे लोग व्यापार में बड़ी सफलता पाते हैं. हालांकि लगातार सफलता पाने के लिए इन्हें हर पल सावधानी बरतनी चाहिए. मध्यमा उंगली में कोई भी जोड़ स्पष्ट रूप से न दिखे तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं.
रिंग फिंगर यानी अनामिका की उंगली में सिर्फ निचली गांठ दिखे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति धार्मिक कार्यों में कम से कम भाग लेता है. ऊपरी जोड़ दिखे तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं. इस उंगली के दोनों जोड़ स्पष्ट दिखें तो ऐसे लोग सबसे अलग सोच रखने वाले लोग होते हैं. दोनों भाग की गांठ स्पष्ट दिख रही है तो ऐसे लोगों को खूब सम्मान प्राप्त होता है.
अगर हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के सिर्फ निचले भाग का जोड़ दिखे तो ऐसे लोग चालाक होते हैं. अपने काम सावधानी से करते हैं. ऊपरी भाग का जोड़ स्पष्ट दिख रही है तो ऐसे लोग मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं और सामाजिक कार्यों में जीवन बिताते हैं. दोनों जोड़ दिखती है तो ऐसे लोग काम करने में जीवन बिता देते हैं. इन्हें अपने जीवन में दखलअंदाजी पसंद नहीं होती है. अगर कोई गांठ न दिखे तो ऐसे लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं.
(यह जानकारी पारंपरिक हस्तरेखा एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)