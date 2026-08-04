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Palmistry: उंगलियों के जोड़ को हल्के में न लें, इनमें छिपे व्यक्ति के गहरे रहस्य क्या बताते हैं? जानें

Palmistry Finger Joints Prediction: उंगलियों के जोड़ किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या बताते हैं, क्या इन जोड़ों से किसी के गहरे रहस्यों के बारे में जाना जा सकता है? आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 04, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:23 PM IST
Palmistry: उंगलियों के जोड़ को हल्के में न लें, इनमें छिपे व्यक्ति के गहरे रहस्य क्या बताते हैं? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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