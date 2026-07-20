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Money line in Palm: यह रेखा देती है करोड़पति बनने का संकेत, चेक कर लें आपकी हथेली पर है क्या?

Palmistry: कौन सी रेखा व्यक्ति के धन की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं. हथेली की कौन सी रेखा बताती है व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी धनवान जरूर बनेगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 20, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:49 AM IST
Money line in Palm: यह रेखा देती है करोड़पति बनने का संकेत, चेक कर लें आपकी हथेली पर है क्या?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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