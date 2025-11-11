Palmistry: हथेलियों में छुपा है प्रेम जीवन का रहस्य, इस एक रेखा से पता लगाएं आपको आपका प्यार मिलेगा या नहीं!

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं से जीवन के कई रहस्यों के बारे में जानकारियां हासिल की जा सकती है. कई लोग अपनी हथेली की रेखाओं के जरिए जानना चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर हाथों की किन रेखाओं के जरिए पता लगाएं कि व्यक्ति का प्रेम सफल होगा या नहीं. वैवाहिक जीवन को लेकर क्या कहती हैं हथेली की रेखाएं, आइए इस बारे में जानें.

हथेली में विवाह रेखा का स्थान

विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है जो बाहरी हिस्से से शुरू होकर बुध पर्वत की ओर जाती है. इस रेखा के पास में ही कई और रेखाएं भी होती हैं जो बताती है कि किसी व्यक्ति का विवाह के बाद जीवन किस तरह बीतेगा और जीवनसाथी के साथ उसका संबंध मधुर होगा या कड़वा होगा.

अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में

अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में भी हस्त रेखा बहुत कुछ बताती है. व्यक्ति की विवाह रेखा पर अगर वर्ग का निशान हो तो लव मैरिज की संभावना बहुत अधिक होती है. निशान स्पष्ट है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा ही होगा. यदि विवाह रेखा पर क्रॉस का चिह्न है कि व्यक्ति का शादीशुदा कड़वाहट भरी और कठिनाइयों से भरी हुई हो सकती है. हाथ में एक सीधी व स्पष्ट लाइन हो और रेखा छोटी अंगुली के नीचे जाती है ऐसे व्यक्ति की शादी अरेंज होती है.

कौन सी रेखा बताती है कि तलाक होगा

हथेली पर विवाह रेखा दो हिस्सों में बंटती है तो यह एक नकारात्मक संकेत होता है. ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में संघर्ष होता है और तलाक तक की नौबत तक आ जाती है. हाथ में भी विवाह या प्रेम अगर दो भाग में बंटी हो तो शादी को लेकर सोच-समझकर फैसला करना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

