Hindi Newsऐस्ट्रोFinger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

Finger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

Jyotish Index Future Prediction: तर्जनी उंगली का हस्तरेखा शास्त्र में बहुत महत्व है. बृहस्पति ग्रह की इस उंगली का आकार व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव व भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है. यह उंगली नेतृत्व क्षमता को दिखाती है. आइए इसके आकार और बनावट से जानें इसके संकेत क्या होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:21 AM IST
Index Finger Shape Analysis
Index Finger Shape Analysis

Index Finger Shape Analysis: हाथ की पांचों उंगलियों का संबंध अलग अलग ग्रहों से हैं और इन उंगलियों का अपना एक महत्व है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अंगूठा के पास वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली का बृहस्पति ग्रह से संबंध है. तर्जनी की आकृति से किसी व्यक्ति के बारे में कई बातें जान सकते हैं जैसे व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और उसका स्वभाव कैसा है. तर्जनी उंगली से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी जान सकते हैं. आइए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की बनावट से जुड़ी बातों को विस्तार से जानें.

तर्जनी उंगली की बनावट व्यक्ति के बारे में कई बातें बताती है. जैसे-
तर्जनी उंगली लंबी हो  तोव्यक्ति में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है. ऐसे लोग एक अच्छे और प्रसिद्ध नेता बन सकते हैं.
तर्जनी उंगली अगर चपटी हो और नाखून का हिस्सा चौड़ाई लिए हो तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं.
चपटी तर्जनी उंगली और चौड़े नाखून वाले लोग भरोसा वाले और तेज दिमाग के होते हैं. हर काम में सफलता पाते हैं.

मोटी या चौड़ी वालों का कैसा रहता है भविष्य?
तर्जनी उंगली त्रिभुज आकार लिए हो और आगे की ओर नुकीली हो तो ऐसे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं. 
तर्जनी उंगली त्रिभुज आकार लिए हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं. इच्छाएं आकांक्षाओं से भरे होते हैं. 
तर्जनी उंगली मोटी हो, इसका नाखून मोटा हो तो ऐसे लोग उदार होते हैं, खूब दान करते हैं, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं. 
तर्जनी उंगली छोटी होने पर ऐसे लोग खुद के लिए नकारात्मक बातें ही सोचते रहते हैं. हालांकि खूब सम्मान पाते हैं.
तर्जनी उंगली छोटी होने पर ऐसे लोगों के जीवन में छोटी-मोटी समस्याएं लगातार बनी ही रहती हैं. 

तर्जनी उंगली का प्रभाव और महत्व
हस्त शास्त्र के अनुसार, अंगूठे और मध्यमा के बीच की उंगली तर्जनी है जिसके नीचे गुरु पर्वत है. गुरु की यह उंगली धर्म और धन को बताती है. इस उंगली से बुरे काम करने वाले व्यक्ति का भाग्य खराब हो सकता है. ऐसे में हमेशा तर्जनी उंगली को शुभ कार्यों को करने लिए उपयोग में लाना चाहिए. तर्जनी उंगली को किसी के सामने दिखाकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसा करना आप पर ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

