हथेली पर 3 ग्रहों से घिरा वो स्थान जो भाग्य और जीवन में बदलाव के देता है संकेत, जानें उस पर्वत की खास बातें

Rahu Parvat Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत को भाग्य के साथ-साथ जीवन में अचानक बदलाव का कारक माना गया है. यह पर्वत हथेली पर मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे होता है और शनि, बुध और मंगल पर्वत से घिरा होता है. ज्योतिष में राहु छाया ग्रह है जो भ्रम, तकनीक से लेकर विदेश और आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक है. हथेली पर राहु पर्वत का भी इसका ऐसा ही प्रभाव होता है. उभरा हुआ राहु पर्वत दृढ़ इच्छाशक्ति, गूढ़ विषयों में रुचि के संकेत देता है. आइए हथेली पर राहु पर्वत के बारे में जानें.

हथेली में राहु का स्थान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में राहु पर्वत मस्तिष्क रेखा से नीचे होता जो मंगल, शुक्र और चंद्रमा से घिरा हुआ स्थान होता है. इसी पर्वत से होते हुए भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत की ओर आगे जाती है. यह राहु पर्वत भाग्य, संघर्ष, अचानक बदलाव और करियर में तरक्की से जुड़े शुभ-अशुभ संकेत देते हैं. राहु पर्वत तकनीकी क्षेत्र, अप्रत्याशित बदलाव, इच्छाओं के साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे गहराई से जानकारी देता है.

हथेली में राहु पर्वत से जुड़े संकेतों के बारे में आइए जानें

करियर में तरक्की का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राहु पर्वत पूर्ण रूप से हथेली पर विकसित और स्पष्ट रूप से दिखे तो इसे अति शुभ माना जाता है. ऐसा राहु पर्वत संकेत देता है कि व्यक्ति का भाग्य तेज होता है. करियर के क्षेत्र में तरक्की मिलती है और जीवन सुख से बीतता है.

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धन लाभ का संकेत

हथेली पर राहु पर्वत पूर्ण रूप से दिखता पर भाग्य रेखा टूटी हो तो संकेत अच्छा नहीं होता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा राहु पर्वत धन के मामले में अचानक बड़ी सफलता दिलाता है.

धार्मिक होने का संकेत

राहु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो और साफ व गहरी भाग्य रेखा उसके ऊपर से आगे बढ़ती है तो यह जातक के लिए अति शुभ होता है. ऐसे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं. ये लोग प्रतिभावान और धार्मिक होते हैं. हर तरह का सुख अपने जीवन में प्राप्त करते हैं.

परेशानियों का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राहु पर्वत अपने स्थान पर न होकर मध्य भाग की ओर सरका हुआ दिखे तो युवा रहते हुए जातक को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है. ऐसे लोगों को सूझ-बूझ के साथ काम लेना चाहिए.

धन हानि के संकेत

राहु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित न हो तो ऐसे व्यक्ति चंचल होते हैं. आर्थिक व संपत्ति संबंधी मामलों में ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए. छोटी गलती बड़ी हानि करवा सकती है. सावधानी से निर्णय लेना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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