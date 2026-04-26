Advertisement
trendingNow13193185
Hindi Newsऐस्ट्रोहथेली पर 3 ग्रहों से घिरा वो स्थान जो भाग्य और जीवन में बदलाव के देता है संकेत, जानें उस पर्वत की खास बातें

हथेली पर 3 ग्रहों से घिरा वो स्थान जो भाग्य और जीवन में बदलाव के देता है संकेत, जानें उस पर्वत की खास बातें

Rahu Parvat In Palm: राहु पर्वत हथेली पर पूर्ण रूप से उभरा हो तो यह एक बहुत अच्छा संकेत माना गया है. जिसका स्थान हथेली पर मस्तिष्क रेखा से नीचे है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आइए जानें राहु पर्वत के बारे में विस्कार से.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Palmistry
Palmistry

Rahu Parvat Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत को भाग्य के साथ-साथ जीवन में अचानक बदलाव का कारक माना गया है. यह पर्वत हथेली पर मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे होता है और शनि, बुध और मंगल पर्वत से घिरा होता है.  ज्योतिष में राहु छाया ग्रह है जो भ्रम, तकनीक से लेकर विदेश और आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक है. हथेली पर राहु पर्वत का भी इसका ऐसा ही प्रभाव होता है. उभरा हुआ राहु पर्वत दृढ़ इच्छाशक्ति, गूढ़ विषयों में रुचि के संकेत देता है. आइए हथेली पर राहु पर्वत के बारे में जानें.

हथेली में राहु का स्थान
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में राहु पर्वत मस्तिष्क रेखा से नीचे होता जो मंगल, शुक्र और चंद्रमा से घिरा हुआ स्थान होता है. इसी पर्वत से होते हुए भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत की ओर आगे जाती है. यह राहु पर्वत भाग्य, संघर्ष, अचानक बदलाव और करियर में तरक्की से जुड़े शुभ-अशुभ संकेत देते हैं. राहु पर्वत तकनीकी क्षेत्र, अप्रत्याशित बदलाव, इच्छाओं के साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे गहराई से जानकारी देता है.

हथेली में राहु पर्वत से जुड़े संकेतों के बारे में आइए जानें
करियर में तरक्की का संकेत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राहु पर्वत पूर्ण रूप से हथेली पर विकसित और स्पष्ट रूप से दिखे तो इसे अति शुभ माना जाता है. ऐसा राहु पर्वत संकेत देता है कि व्यक्ति का भाग्य तेज होता है. करियर के क्षेत्र में तरक्की मिलती है और जीवन सुख से बीतता है.

Add Zee News as a Preferred Source

धन लाभ का संकेत
हथेली पर राहु पर्वत पूर्ण रूप से दिखता पर भाग्य रेखा टूटी हो तो संकेत अच्छा नहीं होता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा राहु पर्वत धन के मामले में अचानक बड़ी सफलता दिलाता है.

धार्मिक होने का संकेत
राहु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो और साफ व गहरी भाग्य रेखा उसके ऊपर से आगे बढ़ती है तो यह जातक के लिए अति शुभ होता है. ऐसे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं. ये लोग प्रतिभावान और धार्मिक होते हैं. हर तरह का सुख अपने जीवन में प्राप्त करते हैं.

परेशानियों का संकेत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार राहु पर्वत अपने स्थान पर न होकर मध्य भाग की ओर सरका हुआ दिखे तो युवा रहते हुए जातक को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है. ऐसे लोगों को सूझ-बूझ के साथ काम लेना चाहिए.

धन हानि के संकेत
राहु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित न हो तो ऐसे व्यक्ति चंचल होते हैं. आर्थिक व संपत्ति संबंधी मामलों में ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए. छोटी गलती बड़ी हानि करवा सकती है. सावधानी से निर्णय लेना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में खुद को झाड़ू लगाते देखना मामूली नहीं? मिलते हैं जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़े गहरे संकेत!

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा में दीपक जलाना ही काफी नहीं, सही नियम और प्रभावशाली मंत्र जानना भी जरूरी, तभी मिलेगा पूरा फल!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Palmistry

Trending news

नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
Assembly Election 2026
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
Mumbai News
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
Indian Navy
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
weather update
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
West Bengal Election 2026
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
medical loot
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
DNA
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'
West Bengal elections 2026
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'
सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
DNA
सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Avalanche
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी