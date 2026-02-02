हथेली की ये रेखाएं बहुत अशुभ, भयंकर अपराध करने से भी हिचकिचाता नहीं इंसान, पूरे परिवार का झुक जाता है सिर

Bad signs in Hand : हाथ में जिस तरह शुभ रेखाएं और चिह्न होते हैं, वैसे ही अशुभ रेखाएं और अशुभ चिह्न भी होते हैं, जो बताते हैं कि व्यक्ति का भविष्य चुनौतिपूर्ण हो सकता है. या वो अपराधी बन सकता है.
Unlucky Lines in Palm : व्यक्ति का व्यवहार और सोच बताती है कि उसका भविष्य कैसा होगा. हस्तरेखा शास्त्र से जिस तरह भाग्य का पता चलता है, वैसे ही यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा या अपराध की दुनिया में भी सक्रिय हो सकता है. ये अशुभ रेखाएं या निशान बताते हैं कि व्यक्ति गुस्से में आपा खो सकता है और गंभीर अपराध कर सकता है. ऐसे लोग ऐसे-ऐसे जघन्य अपराध या शर्मनाक काम कर बैठते हैं कि उसका बोझ पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है.
- यदि हाथ में बुध पर्वत के नीचे अर्धचंद्राकार आकार रेखा हो, जो चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत को जोड़ती हुई सी हो. ऐसे लोग अनैतिक संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. ये लोग रेप, बच्चों का शोषण करने जैसे घिनौने अपराध कर बैठते हैं. इस रेखा को असंयम रेखा कहते हैं.
- वहीं यह असंयम रेखा यदि जीवन रेखा को काटकर चंद्र पर्वत तक जाएं तो ऐसे लोग जीवन में भयंकर कष्ट उठाते हैं. ये लोग अपने अनैतिक संबंधों के चलते एड्स जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं.
- यदि बुध रेखा या चंद्र रेखा के समानांतर एक छोटी रेखा हो तो यह व्यक्ति के बेहद कामुक होने का संकेत देती है. ऐसा व्यक्ति भी यौन अपराध कर बैठता है. उस पर यदि उसका राहु खराब हो या मस्तिष्क रेखा कमजोर हो, तब उसके वीभत्स अपराध करने के भी योग बनते हैं.
- जिन लोगों के हाथ में 2 असंयम रेखाएं हों वह व्यक्ति एक साथ कई बुराइयों का शिकार रहता है. नशे की लत, चोरी, हत्या जैसे संगीन अपराधों में सक्रिय रह सकता है. कह सकते हैं कि वह रूह कंपा देने वाले अपराध कर सकता है. ऐसे लोग दिमाग के तेज तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग गलत कामों में चलता है. साथ ही उनका गुस्सा और उग्रता आग में तेल का काम करती है. ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं.
