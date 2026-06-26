हथेली पर दिखने वाले चिह्न और रेखाएं किसी व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारियां देती हैं. ये चिह्न और रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में भी बताती हैं. इनके जरिए किसी व्यक्ति के भविष्य के वो राज भी जान सकते हैं जिनके बारे में वर्तमान समय में जान पाना बहुत मुश्किल हो. इसी तरह एक सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्या कभी सरकारी नौकरी लगेगी. क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब आपकी हथेलियों में छुपा है.
वैसे तो जन्म कुंडली से लेकर ग्रहों और राशियों के स्थिति आदि से भी नौकरी और करियर के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं लेकिन हथेलियों पर दिखने वाले कुछ चिह्न और निशान व्यक्ति की करियर को लेकर गहरे राज खोलते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से हथेली पर दिखने वाली छोटी-छोटी रेखाएं और निशान करियर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. हस्तरेखा से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी का सुख है या नहीं. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य रेखा का किसी के करियर में बड़ा महत्व होता है. हथेली पर अनामिका उंगली के नीचे वाले हिस्से यानी सूर्य पर्वत से गुजरने वाली रेखा सूर्य रेखा है. यह सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, बिना कटे-फटे दिख रही है, गहरी और सीधी है तो ऐसे लोग सरकारी सेवा देते हैं. सम्मान और उच्च पद पाते हैं. अगर सूर्य रेखा एकदम सीधी हो और स्पष्ट दिख रही हो तो सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में करियर और नौकरी में स्थिरता रहती है.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर अगूंठे के बाद पहली उंगली के नीचे का हिस्सा यानी गुरु पर्वत अच्छी तरह से विकसित हो या उभार के साथ दिखता हो या साफ सुथरा हो तो ऐसे लोग सरकारी सेवा में या शासन-प्रशासन में उच्च पद पर काम करते हैं और यहां तक वो बहुत आसीन से पहुंचते हैं. हालांकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके करियर में उच्च और बड़े पद प्राप्त होंगे या नहीं इस बारे में भाग्य रेखा गहरी जानकारी देती है. अगर हथेली की सबसे प्रमुख रेखा यानी भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत पर जाती है और वहां से एक दूसरी शाखा निकले और सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाए तो यह एक शुभ योग होता है. हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं की इस स्थिति को राजयोग के रूप में देखा जाता है. व्यक्ति सरकारी सेवा में उच्च पद पर काम करता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)