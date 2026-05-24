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भाग्य रेखा नहीं, हथेली की ये 3 रहस्यमयी लकीरें मिलकर बनाती हैं 'मनी ट्रायंगल', जानिए कैसे कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं ऐसे लोग

Palmistry money triangle: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा के मेल से बनने वाले राहु त्रिभुज को अचानक और अपार धन लाभ का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 24, 2026, 11:33 AM IST
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भाग्य रेखा नहीं, हथेली की ये 3 रहस्यमयी लकीरें मिलकर बनाती हैं 'मनी ट्रायंगल', जानिए कैसे कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं ऐसे लोग

Palmistry money triangle: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की लकीरों को इंसान के भविष्य और स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक कुछ खास रेखाएं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सफलता के संकेत देती हैं. आमतौर पर लोग भाग्य रेखा को सबसे जरूरी मानते हैं, लेकिन हस्तरेखा विशेषज्ञों का कहना है कि हथेली में बनने वाला एक खास त्रिभुज बहुत ज्यादा असर डालता है. इसे मनी ट्रायंगल या राहु त्रिभुज कहा जाता है. मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में यह साफ और मजबूत दिखाई देता है, उन्हें जीवन में अचानक धन लाभ और बड़ी सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.

 व्यक्ति में पैसा कमाने की अच्छी समझ

ये खास त्रिभुज हथेली की तीन रेखाओं से मिलकर बनता है. इसमें मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा शामिल होती हैं. जब ये तीनों रेखाएं मिलकर त्रिकोण जैसा आकार बनाती हैं, तो उसे शुभ माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये संकेत बताता है कि व्यक्ति में पैसा कमाने की अच्छी समझ होती है. ऐसे लोग कम उम्र में ही अपने फैसलों से बड़ा लाभ कमा सकते हैं. कहा जाता है कि ये लोग बिजनेस, निवेश और करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ये त्रिभुज हथेली में साफ और बिना कटे हुए दिखाई दे, तो इसे और भी अच्छा माना जाता है. ऐसे लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना रहती है. इनके पास धन टिकने की क्षमता भी ज्यादा होती है. कई बार ऐसे लोग अचानक बड़ी संपत्ति, कारोबार में फायदा या नए मौके मिलने से आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं. हालांकि हस्तरेखा शास्त्र इसे केवल एक संकेत मानता है. सफलता के लिए मेहनत और सही फैसले भी जरूरी माने जाते हैं.

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अचानक अमीर बनने का संकेत

हथेली में बनने वाला यह त्रिभुज राहु ग्रह से भी जोड़ा जाता है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार राहु अचानक मिलने वाले लाभ, जोखिम और बड़े बदलाव का कारक माना जाता है. इसी वजह से इस त्रिभुज को अचानक अमीर बनने का संकेत भी कहा जाता है. कुछ लोग इसे किस्मत का खास निशान मानते हैं. माना जाता है कि ऐसे लोगों में नई चीजें सीखने और मौके पहचानने की क्षमता मजबूत होती है. यही कारण है कि वे दूसरों से जल्दी आगे निकल जाते हैं.

हालांकि ज्योतिष और हस्तरेखा से जुड़ी बातें पूरी तरह मान्यताओं पर आधारित होती हैं. इन्हें विज्ञान की तरह प्रमाणित नहीं माना जाता. फिर भी बहुत से लोग इन संकेतों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं. हस्तरेखा विशेषज्ञों का कहना है कि हथेली की लकीरें व्यक्ति के स्वभाव और सोच के बारे में संकेत दे सकती हैं. लेकिन जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, समझदारी और सही दिशा में लगातार प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं.

ये भी पढ़ें: महीने की कुछ खास तारीखें बदल देती हैं इन मूलांक वालों की किस्मत, अचानक मिलता है पैसा

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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