Hindi Newsऐस्ट्रोPalmistry: हथेली की छोटी उंगली में छिपे हैं व्यक्ति के कई राज, इसका झुकाव, मोटाई और लंबाई क्या बताती है?

Palmistry: हथेली की छोटी उंगली में छिपे हैं व्यक्ति के कई राज, इसका झुकाव, मोटाई और लंबाई क्या बताती है?

Palmistry Little Finger Prediction: हथेली की छोटी उंगली व्यक्ति के बारे में कई गहरी जानकारियां दे सकती हैं. जैसे व्यक्ति की बुद्धि, उसकी कुशलता और कौशल के बारे में यह उंगली कई जानकारियां दे सकती हैं. आइए इसके आकार के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:12 PM IST
Palmistry Prediction little finger
Little Finger Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली उसके बारे में कई बातें बताती है. रेखाओं से लेकर हथेली का आकार, उंगलियों की बनावट व्यक्ति के रहस्यों को गहराई से बताती हैं. इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि हाथ की छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के बारे में जानेंगे. हाथ की छोटी उंगली क्या बताती है, बड़ी है तो क्या बताती है, मोटी हैं तो यह उंगली क्या बताती है, व्यक्ति के भविष्य के बारे में ये उंगली क्या बताती है ये सब हम इस कड़ी में जानेंगे.

छोटी उंगली की लंबाई के बारे में
व्यक्ति की छोटी उंगली सामान्य से अधिक लंबी हो और इतनी लंबी हो की अनामिका उंगली के लगभग बराबर हो तो ऐसे लोग अति कुशल वक्ता और लोगों को पल भर में प्रभावित करने वाले होते हैं. तुरंत किसी का भी दिल जीत लेते हैं. राजनीति, पब्लिक रिलेशन जैसे कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. वहीं इसके उलट छोटी उंगली बहुत छोटी हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास कम होता है और संवाद करने में झिझक होती है.

छोटी उंगली की अनामिका उंगली की दूरी
छोटी उंगली और अनामिका उंगली में बहुत दूरी हो तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचार वाले और आत्मनिर्भर होते हैं. मेहनत करते हैं और हर काम में सफल होते हैं. वहीं इसके उलट दोनों उंगलियां पास हो तो ये लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं और किसी से मेल जोल बढ़ाने में झिझकते हैं.

छोटी उंगली का झुकाव के बारे में
छोटी उंगली सीधी हो, कम लचीला हो तो ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं और बिजनेस में अच्छा करते हैं. नौकरी में ऊंचा पद पाते हैं. छोटी उंगली टेढ़ी या कम मजबूत हो तो भावनात्मक रूप से ऐसे लोग अस्थिर होते हैं और ये लोग बोलचाल में झिझकते हैं. 

छोटी उंगली की मोटाई के बारे में
छोटी उंगली पतली व लंबी हो तो ऐसे लोग चतुर होते हैं और हर काम में कुशल होते हैं. इसकी बुद्धि तेज होती है. वहीं इसके उलट छोटी उंगली मोटी व छोटी हो तो ऐसे लोग व्यावहारिक होते हैं और कुछ स्थितियों में स्वार्थी भी हो जाते हैं.

छोटी उंगली पर रेखाओं के बारे में
छोटी उंगली के नीचे अगर बुध पर्वत पर गहरी और स्पष्ट रेखा दिखती है तो ऐसे लोग बिजनेस में सफल होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं और आकर्षक वाणी वाले होते हैं. वहीं कटी-फटी रेखा हो या एक समान रेखा न हो तो ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं और करियर में अस्थिरता बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

