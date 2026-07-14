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हथेली पर बने ये खास निशान दिलाते हैं सीधा 'मंत्री पद'! अगर आपके हाथ में भी है ये चमत्कारी राजयोग, तो रातों रात पलटेगी किस्मत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर चक्र, ध्वज, भाला या धनुष बाण जैसे शुभ निशान होने से राजयोग बनता है, जो इंसान को अपार धन, मान सम्मान और राजनीति में बड़ा मुकाम दिलाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 14, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:15 PM IST
हथेली पर बने ये खास निशान दिलाते हैं सीधा 'मंत्री पद'! अगर आपके हाथ में भी है ये चमत्कारी राजयोग, तो रातों रात पलटेगी किस्मत

About the Author

harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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