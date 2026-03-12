किराए का घर या अपना बंगला? हथेली के ये निशान बताते हैं बनेंगे जायदाद के मालिक या किराए के घर में कटेगी जिंदगी

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोकिराए का घर या अपना बंगला? हथेली के ये निशान बताते हैं बनेंगे जायदाद के मालिक या किराए के घर में कटेगी जिंदगी

Hastrekha : अपने घर का सपना सब देखते हैं, फिर चाहे वो 2 कमरों का घर हो या बंगला. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य और हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता बता रहे हैं कि हथेली की कौनसी रेखा या निशान के जरिए जाना जा सकता है कि आपका अपना घर होगा या नहीं, यदि होगा तो कैसा होगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:31 AM IST
हस्‍तरेखा शास्‍त्र से जानें कब होगा अपना घर (AI Generated Photo)
Hastrekha for own House: हस्‍तरेखा शास्‍त्र के जरिए शादी, पढ़ाई, करियर, सेहत आदि के साथ-साथ यह भी जाना जा सकता है कि व्‍यक्ति घर-संपत्ति के मामले में कितना लकी रहेगा. उसका अपना घर होगा या नहीं. घर होगा तो कैसा होगा - छोटा घर, बड़ा घर या आलीशान बंगलों. या व्‍यक्ति एक से ज्‍यादा संपत्तियों का मालिक बनेगा. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्‍हें पूरी जिंदगी अपना घर नसीब ही नहीं होता, ये लोग किराए के घर में ही पूरा जीवन काट देते हैं. 

हथेली की कुछ रेखाओं और निशान के जरिए घर और संपत्ति के बारे में पता चलता है. जानिए घर के बारे में अपनी हथेली देखकर आप कैसे भविष्‍य के राज जान सकते हैं. 

हस्‍तरेखा से जानें कैसा होगा सपनों का घर 

- अगर जीवन रेखा से निकल कर कोई रेखा शनि पर्वत पर जाये तो व्यक्ति अक्सर अपना घर या जमीन खरीदता है. जीवन रेखा से जिस उम्र पर ये रेखा निकले उसी उम्र में घर या प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है. आमतौर पर ऐसे लोगों के नाम पर खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी जरूर रहती है. 

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

- यदि भाग्य रेखा पर चौकोर या त्रिकोण का निशान बने तो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी, मकान या जमीन से लाभ कमाता है. अक्सर ऐसे लोग एक से अधिक घर या संपत्ति के मालिक बनते हैं. साथ ही किराए से मोटी रकम कमाते हैं. 

- अगर सूर्य रेखा मजबूत हो और भाग्य रेखा भी मजबूत हो और शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को आलिशान घर या बड़ा बंगला मिलने के योग बनते है. ये लोग लग्‍जरी लाइफ जीते हैं. 

यह भी पढ़ें: मीन राशि में 4 ग्रहों का महामिलन, 18 मार्च से वृष समेत इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा और अपार धन

- अगर शुक्र पर्वत पर चौकोर चिह्न हो तो घर या संपत्ति खरीदने का योग बनता है. ऐसे लोग बेहद खूबसूरत और सारी सुविधाओं से युक्‍त घर में रहते हैं. कई बार ऐसे लोगों की एक से ज्‍यादा शहरों में प्रॉपर्टीज या घर होते हैं. 

हालांकि ये सभी चिह्न या रेखा मजबूत हों, गहरे और बिना कटे-पिटे हों तो ही ये पूरी तरह फलीभूत होते हैं. वरना कोई रेखा इन्‍हें काटे तो इनका प्रभाव नहीं रहता है. 

यह भी पढ़ें: मार्च में एकादशी किस तारीख को है? इस दिन बाल धोना चाहिए या नहीं, दूर कर लें कंफ्यूजन 

किराए के घर में कटती है जिंदगी 

वहीं जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत कमजोर हो या बार-बार टूटी हुई हो. साथ ही चंद्र पर्वत पर जाल या ज्यादा रेखाएं हों, तो व्यक्ति का जीवन अक्सर किराये के घर में कटता है. ऐसे लोगों को बार-बार घर बदलना पड़ता है. यदि वे घर खरीद भी लें तो हालातों से मजबूर होकर उसे बेचना पड़ जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

Palmistry

