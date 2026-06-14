Palmistry signs: हस्तरेखा शास्त्र एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी विद्या है. सदियों से लोग अपने हाथों की लकीरों में अपना भविष्य तलाशते आ रहे हैं. प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ कीरो की मशहूर किताब कीरोज बुक ऑफ पामिस्ट्री में हाथ के विशेष चिह्नों के बारे में डिटेल से बताया गया है.
इस प्रामाणिक किताब के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर X, M या त्रिशूल का निशान बनता है, तो वो आम इंसान नहीं होता. ये निशान हाथ में होना बेहद दुर्लभ और शुभ माना जाता है. ऐसे लोग दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और किस्मत के धनी होते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं हथेली पर बनने वाले X यानी क्रॉस के निशान की तो कीरोज बुक ऑफ पामिस्ट्री के मुताबिक, ये निशान व्यक्ति की हथेली में दिल की रेखा और दिमाग की रेखा के बिल्कुल बीच में बनता है. दुनिया में बहुत ही कम लोगों के हाथों में यह जादुई निशान देखने को मिलता है.
जिन लोगों की दोनों हथेलियों में यह X का निशान होता है, वे समाज में बड़े लीडर या कोई मशहूर हस्ती बनते हैं. इनकी छठी इंद्री बहुत ज्यादा मजबूत होती है. ये लोग किसी भी आने वाले खतरे या बदलाव को पहले ही भांप लेते हैं.
अब बात करते हैं हथेली पर बनने वाले M निशान की, जो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है. ये खास निशान हाथ की चार प्रमुख लकीरों जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मिलने से बनता है. हस्तरेखा शास्त्र की प्रामाणिक मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों के हाथ में M की आकृति साफ साफ उभरती है, वे गजब के बुद्धिमान होते हैं. ये लोग बिजनेस या नौकरी में बहुत तेजी से तरक्की करते हैं. इनके पास कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती. ये लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं.
इन दोनों के अलावा, हथेली पर त्रिशूल का निशान होना सबसे ज्यादा चमत्कारी माना जाता है. त्रिशूल को सीधे तौर पर भगवान शिव और दैवीय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है. जब हाथ की कोई मुख्य रेखा आगे जाकर तीन हिस्सों में बंट जाती है, तो वह त्रिशूल का रूप ले लेती है.
अगर यह निशान भाग्य रेखा या सूर्य रेखा पर हो, तो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता और सम्मान मिलता है. ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है. ये लोग समाज में बहुत बड़े पदों पर बैठते हैं और खूब नाम कमाते हैं.
कुल मिलाकर देखा जाए तो हस्तरेखा विज्ञान की ये बातें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करती हैं. अगर आपकी हथेली पर भी इनमें से कोई एक या सारे निशान मौजूद हैं, तो आप खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं.
आपके अंदर एक गजब की नेतृत्व क्षमता छुपी हुई है. हालांकि, किताबों में ये भी साफ कहा गया है कि इन शुभ निशानों के साथ साथ इंसान को कर्मठ होना भी जरूरी है. जब आपकी अच्छी किस्मत के साथ आपकी कड़ी मेहनत मिल जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)