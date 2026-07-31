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Palmistry: अंगूठे की लंबाई और बनावट खोल सकती है किसी के भी गहरे राज, जानें क्या कहता है आपका अंगूठा

Palmistry: हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे की बनावट यानी इसकी लंबाई और लचीलेपन से व्यक्ति की इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता आदि के बारे में गहरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 31, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:22 PM IST
Palmistry: अंगूठे की लंबाई और बनावट खोल सकती है किसी के भी गहरे राज, जानें क्या कहता है आपका अंगूठा
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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