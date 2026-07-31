/Palmistry: अंगूठे की लंबाई और बनावट खोल सकती है किसी के भी गहरे राज, जानें क्या कहता है आपका अंगूठा

Palmistry Thumb: हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ की हथेली से लेकर उंगलियां किसी व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी देती हैं. हाथ की उंगलियां व्यक्ति के कई रहस्यों को खोल सकती हैं. खासकर हाथ के अंगूठे की बनावट से कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. अंगूठे की बनावट, मोटाई, लंबाई, और लचीलेपन से व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
जिन लोगों का अंगूठा लचीला होता है और पीछे की ओर आसानी से मुड़ जाता है तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं. इनमें गजब की प्रतिभा होती है, इनकी कल्पनात्मक शक्ति अच्छी होती है. ये लोग स्वभाव से उदार और मिलनसार होते हैं. हालांकि ये लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं. आर्थिक और मानसिक तनाव इन्हें जल्द ही घेर लेता है.
छोटे अंगूठे वाले लोग भावुक होते हैं और छोटी बात को भी दिल पर ले लेते हैं. भावनाओं में बहकर अपने फैसले लेते हैं. ये लोग दिल के साफ होते हैं. इसकी रचनात्मक शक्ति गजब की होती है और इनके मन में हमेशा नए-नए विचार आते रहते हैं.
अंगूठा अगर सीधा है और पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़ता है तो ऐसे लोग स्वभाव से दृढ़ निश्चायी होते हैं. ये लोग किसी के आगे नहीं झुकते हैं और जो भी ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं. हालांकि ये लोग स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं. ऐसे लोग अनुशासित जीवन जीते हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए सतर्क होते हैं. ये लोग जिस भी रिश्ते में आते हैं पूरी तरह से ईमानदार होते हैं. इन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता गजब की होती है. ये लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं.
अंगूठा तर्जनी उंगली यानी अपने पास की उंगली के दूसरे पोर तक जाता हो तो इसका मतलब है कि ऐसा अंगूठा लंबा है. ऐसे अंगूठे वाले लोग बुद्धि के तेज होते हैं और इनमें गजब की लीडरशिप होती है. ये लोग एक अच्छे मैनेजर होते हैं. ये लोग अपने करियर में सफल होते हैं. इनके जीवन में संघर्ष तो बहुत आते हैं लेकिन ये लोग उन सभी संघर्षों का डटकर सामना करते हैं और मजबूत होते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)