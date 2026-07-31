/Palmistry: अंगूठे की लंबाई और बनावट खोल सकती है किसी के भी गहरे राज, जानें क्या कहता है आपका अंगूठा

अंगूठा अगर सीधा है और पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़ता है तो ऐसे लोग स्वभाव से दृढ़ निश्चायी होते हैं. ये लोग किसी के आगे नहीं झुकते हैं और जो भी ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं. हालांकि ये लोग स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं. ऐसे लोग अनुशासित जीवन जीते हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए सतर्क होते हैं. ये लोग जिस भी रिश्ते में आते हैं पूरी तरह से ईमानदार होते हैं. इन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता गजब की होती है. ये लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं.