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Palmistry: अंगूठे पर है यह निशान तो कोई भी जीत सकता है दुनिया, जानें इसकी बनावट से व्यक्ति के गहरे राज!

Palmistry Thumb Tips: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथों की उंगुलियां व्यक्ति के बारे में कई जानकारी देती हैं. इस तरह से व्यक्ति के अंगूठे की बनावट भी व्यक्ति के बारे, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जीवन के गहरे राज के बारे में जाना जा सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 06, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:09 PM IST
Palmistry: अंगूठे पर है यह निशान तो कोई भी जीत सकता है दुनिया, जानें इसकी बनावट से व्यक्ति के गहरे राज!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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