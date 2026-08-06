/Palmistry: अंगूठे पर है यह निशान तो कोई भी जीत सकता है दुनिया, जानें इसकी बनावट से व्यक्ति के गहरे राज!

Thumb Palmistry Lucky Sign: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली और उस पर दिखने वाली रेखाएं किसी व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारियां देती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की उंगलियां भी जीवन से जुड़े अनेक रहस्यों को उजागर कर सकती हैं. खासकर अंगूठा जिसकी बनावट और उस पर बने निशान कई राज खोल सकते हैं. अंगूठे की बनावट से हम किसी की भी आर्थिक स्थिति और उसका स्वाभव तक जान सकते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अंगूठे की बनावट और उस पर दिखने वाले चिह्न क्या बताती है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी के अंगूठे पर यव का निशान हो तो ऐसे लोगों को सरकार और बड़ों से विशेष लाभ प्राप्त होता है. ऐसे लोग नीतिवान और विद्वान तो होते ही हैं, इसके साथ ही ये लोग धनवान भी होते हैं. ऐसे लोगों को हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त होता है. ये लोग सुखमय जीवन जीते हैं.
अंगूठे पर क्रॉस का चिह्न है तो इसे कई मायनों में अशुभ माना जाता है. हालांकि, अंगूठे पर दिखने वाला यह क्रॉस का निशान प्रेम जीवन में असफलता भी दिला सकता है. जिस व्यक्ति के अंगूठे पर क्रॉस का निशान होता है उसके जीवन में शुक्र का शुभ प्रभाव सक्रिय ही नहीं रहता है. क्रॉस की वजह से जीवन में सुख, धन, समृद्धि, प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुविधाओं में हमेशा कमी बनी रहती है.
जिन लोगों के अंगूठे लंबे और कठोर होते हैं वे समझदार, सतर्क और मेहनती होते हैं. ये लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिनके अंगूठे लंबे, पतले और लचीले होते हैं वे लोग भावुक और किसी की भी मदद करने में आगे होते हैं.
जिन लोगों की हथेली खुलने पर अंगूठा और उसके पास की उंगली से 90 डिग्री का कोण बनता हो तो ऐसे लोग समझदार और सुलझे हुए होते हैं. ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं. वहीं अगर 45 डिग्री का कोण बनता हो तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है.
अंगूठा जितना ज्यादा झुकता हो वह व्यक्ति स्वभाव से उतना ही मिलनसार होते हैं. ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)