हथेली में इन पर्वत के पास बनी 'V' आकृति को माना जाता है 'धन का थैला', 35 की उम्र के बाद बनाता है करोड़पति

V sign on Palm in Hindi: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में बने V साइन को 'धन का थैला' माना जाता है. जिस व्‍यक्ति के हाथ में V साइन सही जगह पर हो, वह 35 की उम्र के बाद बहुत अमीर बनता है. यूं कहें कि इस उम्र के बाद ही उसकी किस्‍मत का ताला खुलता है. वह शानदार जिंदगी जीता है. बड़ी सफलता हासिल करता है.

'V' साइन के हथेली में होने का पूरा फायदा मिले, इसके लिए जरूरी है कि यह निशान हस्‍तरेखा शास्‍त्र के अनुसार सही जगह पर हो. साथ ही निशान गहरा और साफ हो, उसे रेखाएं ना काटें.

हथेली में V का निशान और उसका मतलब

शनि पर्वत पर V का निशान - जिस व्‍यक्ति की हथेली में शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) पर 'V' का निशान हो वह बहुत लकी होता है. ऐसा व्‍यक्ति 35 साल की उम्र के बाद खूब तरक्‍की करता है. नाम और पैसा कमाता है. उसका यश दूर-दूर तक फैलता है. वह धन-संपत्ति का मालिक बनता है. हालांकि ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन संघर्ष में बीतता है. ऐसे लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं. साथ ही वे बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हिम्‍मत नहीं हारते हैं. इसलिए अपने सपने जरूर पूरे करते हैं.

सूर्य पर्वत पर V का निशान - यदि हथेली में सूर्य पर्वत (अनामिका उंगली के नीचे) पर 'V' का निशान हो तो ऐसे लोग बेहद भाग्‍यशाली होते हैं. वे कला, न्‍याय, राजनीति जैसे क्षेत्र में ऊंचा मुकाम पाते हैं. इन लोगों को खूब प्रसिद्धि मिलती है. उनको जबरदस्‍त लोकप्रियता मिलती है. साथ ही वे खूब पैसा भी कमाते हैं. इन लोगों में कमाल की लीडरशिप स्किल और तेज दिमाग होता है. वे रॉयल लाइफ जीते है.

हथेली में V का निशान - यदि हथेली में बीचों-बीच V बने तो भी इसे अच्‍छा माना जाता है. ऐसे लोग मिलनसार, खुशमिजाज और भरोसेमंद होते हैं. ये लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं इसलिए तरक्‍की और सम्‍मान पाते हैं. ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं.

