Advertisement
trendingNow13051449
Hindi Newsऐस्ट्रोPalmistry: छोटी मोटी टूटी... हथेली की जीवन रेखा में छुपे हैं व्यक्ति के कई राज, जानते ही चौंक जाएंगे!

Palmistry: छोटी मोटी टूटी... हथेली की जीवन रेखा में छुपे हैं व्यक्ति के कई राज, जानते ही चौंक जाएंगे!

Life Line Indication in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली की जीवन रेखा का बहुत महत्व है. यह रेखा सभी प्रमुख रेखाओं में से एक है. किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर यह रेखा क्या गहरे संकेत देती है आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Life Line Indication in Palmistry
Life Line Indication in Palmistry

Palmistry Life Line: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली पर बनने वाली जीवन रेखा सभी प्रमुख रेखाओं में से एक मानी गई है जो किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर गहरे संकेत देती है. व्यक्ति का जीवन और उसके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के आंकलन इसी जीवन रेखा से की जा सकती है, जैसे हथेली पर अगर जीवन रेखा मोटी है तो क्या संकेत मिलते हैं, छोटी या कटी हुई है तो ऐसी रेखा क्या बताती है. ये रेखा बीमारियों से लेकर दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी देती है. आइए जानें कौन सी रेखा जीवन रेखा है और यह रेखा किसी के जीवन के बारे में क्या बताती है.

जीवन रेखा
हथेली पर अंगूठे और तर्जनी अंगुली यानी इंडेक्स फिंगर के बीच से जीवन रेखा शुरू होती है और कलाई के पास जाती है. जीवन रेखा को देखतक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी संभावनाओं, संकेतों और रहस्यों के बारे में जाना जा सकता है. आइए इस बारे में जानें.

हथेली पर जीवन रेखा का न बनना
जीवन रेखा अगर हथेली पर न हो तो यह व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं देता है. ऐसे लोगों की सेहत खराब रहती है और ये लोग अचानक ही दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं. कई बार तो ऐसे लोगों का जीवनकाल छोटा देखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबी और गहरी जीवन रेखा क्या संकेत देती है
हथेली पर लंबी और गहरी जीवन रेखा हो तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और इनको बीमारियां छू भी नहीं पाती हैं. बीमार पड़ने पर भी ये लोग जल्द ठीक हो जा जाते है.

मोटी जीवन रेखा क्या संकेत देती है 
अगर हथेली पर जीवन रेखा मोटी है तो व्यक्ति को शारीरिक बल के कारण सम्मान मिलता है. ऐसे लोग खेल जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं.

जीवन रेखा जंजीरनुमा हो तो क्या संकेत मिलता है
अगर जीवन रेखा के अंत में क्रास बना हो तो जीवन के अंतिम समय में मृत्यु तक व्यक्ति कई परेशानियां झेलता है. जीवन रेखा जंजीरनुमा दिख रही है तो व्यक्ति हर समय बीमार रहता है. ऐसे लोगों के एक के बाद दूसरी बीमारी पकड़ती रहती है.

जीवन रेखा को अन्य रेखा काटती हो
अगर हथेली में जीवन रेखा को कई अन्य छोटी रेखाएं काटती हैं तो इससे संकेत मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ा हादसा हो सकता है. जीवन रेखा अगर साफ और स्पष्ट हो तो और अर्ध गोलाकार में हो तो समझ लें व्यक्ति लकी है. ऐसे लोग स्वस्थ्य होते हैं और उत्साह से भरे होते हैं. ये लोग ऊर्जावान होते हैं.

छोटी जीवन रेखा क्या संकेत देती है
हथेली पर अगर जीवन रेखा छोटी दिख रही है तो ऐसे लोग शर्मीले होते हैं और दूसरों पर हमेशा हावी होने की कोशिश में लगे रहते हैं. ऐसे लोग कम बोलते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

और पढ़ें- Upay Totke: घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने का ये है सबसे सस्ता उपाय, यह एक चीज खोलेगा सफलता के रास्ते!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Palmistry Life line

Trending news

14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल