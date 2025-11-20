Advertisement
नवंबर में दोबारा लगने जा रहे पंचक, पर इस बार देंगे शुभ फल, वजह भी जान लीजिए

Panchak Kab Hai: पंचक के 5 दिनों को शुभ-मांगलिक काम करने के लिए बेहद अशुभ माना जाता है, लेकिन नवंबर महीने में दोबारा लग रहे पंचक कुछ अलग हैं और यह कुछ कामों के लिए शुभ रहेंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:36 PM IST
Panchak November 2025 Dates: जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से गुजरता है, तो पंचक लगते हैं. पंचक के 5 दिनों को शुभ-मांगलिक कामों के लिए अच्‍छा नहीं माना जाता है. विशेष तौर पर इन 5 दिनों में कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है. नवंबर महीने की शुरुआत पंचक से हुई थी और अब एक बार फिर से पंचक लगने जा रहे हैं. 

नवंबर 2025 में पंचक 

नवंबर महीने में 27 तारीख की दोपहर 02:07 बजे से फिर से पंचक लगने जा रहे हैं. जो कि लग जाएगा और अगले महीने दिसंबर की 01 तारीख को रात को 11:18 बजे खत्म होगा. इस दौरान कुछ काम निषिद्ध रहेंगे, लेकिन ये पंचक कुछ मायनों में बेहद खास भी हैं. 

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

दोष रहित पचंक माने जाते हैं शुभ 

ज्योतिष के अनुसार, गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को दोषरहित पंचक कहते हैं. इन पंचक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है, लिहाजा इनमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं. इस तरह के पंचक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के होते हैं, इसलिए इनमें पंचक के दौरान की जाने वाली वर्जित गतिविधियों को छोड़कर अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं.

सिर्फ ये काम रहेंगे वर्जित 

इन पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, गृह निर्माण की शुरुआत, छत डलवाने, चारपाई/पलंग या बिस्‍तर खरीदना, लकड़ी या लकड़ी का सामान खरीदना, ज्‍वलनशील चीजें खरीदना वर्जित रहेगा. ये काम करने से अशुभ फल मिल सकते हैं. इसके अलावा अन्‍य शुभ कार्य नवंबर के दोष रहित पंचकों में किए जा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें : पूरे साल नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, 2026 में सूर्य की तरह चमकेगा भाग्‍य, पढ़ें वार्षिक राशिफल

पंचक में मृत्‍यु 

वहीं पंचक में किसी की मृत्‍यु होने पर उसका अंतिम संस्‍कार खास विधि से किया जाता है, इसमें शव के साथ प्रतीकात्‍मक तौर पर 4 नारियल रख दिए जाते हैं. वरना मान्‍यता है कि पंचक में किसी की मृत्‍यु होने पर परिवार के 5 लोगों पर संकट आता है. 

यह भी पढ़ें : सबसे ज्‍यादा सुंदर मानी जाती हैं इन राशियों की लड़कियां, इन्‍हें अपनाने के लिए दीवाने रहते हैं लड़के

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

