बेहद अशुभ योग में शुरू हो रहे महाभयंकर अग्नि पंचक, जिंदगी पर लगाएंगे ग्रहण, ना करें ये गलतियां

February Feb 2026 : फरवरी महीने के पंचक बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं. पंचक के 5 दिन वैसे ही अशुभ माने जाते हैं लेकिर 2 कारणों से फरवरी के पंचक घातक साबित हो सकते हैं.
Panchak Kab Se Hai 2026 February : हर महीने जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों से गुजरता है तो उस समय को पंचक काल कहा जाता है. पंचक काल को हिंदू धर्म और ज्योतिष में अशुभ समय माना गया है. इसलिए पंचक के 5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. सप्ताह के किस दिन से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, उससे यह तय होता है कि वे कौनसे पंचक हैं, जैसे- चोर पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक आदि. इनमें से कुछ पंचकों को बेहद अशुभ माना गया है.
फरवरी 2026 में लग रहे पंचक अग्नि पंचक हैं. ये पंचक 17 फरवरी 2026, मंगलवार से शुरू हो रहे हैं. मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं. अग्नि पंचक दुर्घटना, अग्निकांड आदि के अशुभ योग बनाते हैं. इसलिए इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है. फरवरी में पंचक पंचांग के अनुसार फरवरी महीने में अग्नि पंचक की शुरुआत 17 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजकर 5 मिनट से प्रारंभ हो रहे हैं और 21 फरवरी 2026 को शाम 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होंगे.
पहले ही अग्नि पंचकों को अशुभ माना जाता है. उस पर ये पंचक सूर्य ग्रहण के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं. इस कारण इन्हें और भी घातक माना जा रहा है. हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना गया है. इसलिए ग्रहण काल और इसके सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इस बार साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण के दिन से ही अग्नि पंचकों का शुरू होना अत्यंत अशुभ योग बना रहा है.
अग्नि पंचक को इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध अग्नि तत्व से होता है. इस दौरान आग लगने, बिजली गिरने, विस्फोट, दुर्घटना और नुकसान होने की आशंका अधिक रहती है. लिहाजा इस दौरान सावधानी बरतें ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव हो सके. इसके अलावा इस दौरान ज्वलनशील चीजें ना खरीदें. जैसे- गैस सिलेंडर, लकड़ी, फर्नीचर आदि. ना ही पंचक के दौरान घर का निर्माण शुरू करें, ना घर की छत डलवाएं. पंचक काल में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें. यहां तक कि पंचक के 5 दिनों में हवन-यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना भी वर्जित बताया गया है. पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए. वरना यात्रा में कष्ट होता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)