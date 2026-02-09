Advertisement
trendingNow13103501
Hindi Newsऐस्ट्रोबेहद अशुभ योग में शुरू हो रहे महाभयंकर अग्नि पंचक, जिंदगी पर लगाएंगे ग्रहण, ना करें ये गलतियां

बेहद अशुभ योग में शुरू हो रहे महाभयंकर अग्नि पंचक, जिंदगी पर लगाएंगे ग्रहण, ना करें ये गलतियां

February Feb 2026 : फरवरी महीने के पंचक बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं. पंचक के 5 दिन वैसे ही अशुभ माने जाते हैं लेकिर 2 कारणों से फरवरी के पंचक घातक साबित हो सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेहद अशुभ योग में शुरू हो रहे महाभयंकर अग्नि पंचक, जिंदगी पर लगाएंगे ग्रहण, ना करें ये गलतियां

Panchak Kab Se Hai 2026 February : हर महीने जब चंद्रमा कुछ खास नक्षत्रों से गुजरता है तो उस समय को पंचक काल कहा जाता है. पंचक काल को हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में अशुभ समय माना गया है. इसलिए पंचक के 5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. सप्‍ताह के किस दिन से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, उससे यह तय होता है कि वे कौनसे पंचक हैं, जैसे- चोर पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्‍यु पंचक आदि. इनमें से कुछ पंचकों को बेहद अशुभ माना गया है. 

फरवरी में लग रहे अग्नि पंचक 

फरवरी 2026 में लग रहे पंचक अग्नि पंचक हैं. ये पंचक 17 फरवरी 2026, मंगलवार से शुरू हो रहे हैं. मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं. अग्नि पंचक दुर्घटना, अग्निकांड आदि के अशुभ योग बनाते हैं. इसलिए इन्‍हें अच्‍छा नहीं माना जाता है. फरवरी में पंचक पंचांग के अनुसार फरवरी महीने में अग्नि पंचक की शुरुआत 17 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजकर 5 मिनट से प्रारंभ हो रहे हैं और 21 फरवरी 2026 को शाम 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होंगे. 

यह भी पढ़ें: 'इमोशनल फूल' होते हैं ये बर्थडेट वाले लोग, प्‍यार में लुट-पिट जाते हैं, फिर भी नहीं आते बाज, कई दिन तक बहाते हैं आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्य ग्रहण के दिन से शुरू हो रहे पंचक 

पहले ही अग्नि पंचकों को अशुभ माना जाता है. उस पर ये पंचक सूर्य ग्रहण के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं. इस कारण इन्‍हें और भी घातक माना जा रहा है. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना गया है. इसलिए ग्रहण काल और इसके सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इस बार साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण के दिन से ही अग्नि पंचकों का शुरू होना अत्‍यंत अशुभ योग बना रहा है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन शनि की राशि में महादुर्लभ योग, 17 फरवरी से नोटों में खेलेंगे तुला समेत इन राशियों के लोग

5 दिन रहें संभलकर 

अग्नि पंचक को इसलिए ज्‍यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध अग्नि तत्व से होता है. इस दौरान आग लगने, बिजली गिरने, विस्फोट, दुर्घटना और नुकसान होने की आशंका अधिक रहती है. लिहाजा इस दौरान सावधानी बरतें ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव हो सके. इसके अलावा इस दौरान ज्‍वलनशील चीजें ना खरीदें. जैसे- गैस सिलेंडर, लकड़ी, फर्नीचर आदि. ना ही पंचक के दौरान घर का निर्माण शुरू करें, ना घर की छत डलवाएं. पंचक काल में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें. यहां तक कि पंचक के 5 दिनों में हवन-यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना भी वर्जित बताया गया है. पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए. वरना यात्रा में कष्‍ट होता है. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजकुमार बुध चलेंगे उल्‍टी चाल, 4 राशि वालों को बंपर लाभ, मालामाल हो जाएंगे कारोबारी

 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

panchak 2026

Trending news

मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...