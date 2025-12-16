Panchak December 2025: हर महीने में 5 दिन के पंचक लगते हैं, जिस समय को हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में अशुभ माना जाता है. पंचक में ना तो शुभ कार्य किए जाते हैं, ना नई चीजें खरीदी जाती हैं, ना ही घर बनाने की शुरुआत समेत कुछ खास काम किए जाते हैं. पंचक तब लगते हैं जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में गोचर करता है. दिसंबर महीने के आखिर में भी पंचक लगने जा रहे हैं और वे एक वजह से खास हैं, इसके चलते इन पंचकों में कुछ ऐसे काम भी किए जा सकेंगे, जो अन्‍य पंचक में करना निषिद्ध होता है.

क्‍यों खास हैं दिसंबर में लग रहे पंचक?

इस महीने 24 दिसंबर से पंचक लग रहे हैं. ये पंचक 29 दिसंबर 2025 की सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्‍त होंगे. चूंकि ये पंचक 24 दिसंबर 2025, बुधवार से शुरू हो रहे हैं, लिहाजा इन्‍हें दोष रहित पंचक कहा जाएगा. दोष रहित पंचक नाम से ही जाहिर है, कि इन पंचकों में कई ऐसे काम किए जा सकते हैं जिन्‍हें अन्‍य पंचक में करने से दोष लगता है. केवल कुछ ही काम इन पंचक में करन वर्जित होता है.

सरकारी कामों में मिलेगा फायदा

दोषरहित पंचक में सरकारी काम या सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम करना लाभ देता है. लिहाजा यह समय सरकारी नौकरी करने वाले, सरकारी टेंडर लेने वाले, राजनेता आदि के लिए अच्‍छा है. दोषहरित पंचक में जल तत्‍व से जुड़े काम नहीं करना चाहिए.

इसके अलावा दक्षिण दिशा में यात्रा करना, फर्नीचर या बेड खरीदना, घर की छत डलवाना, घर के निर्माण की शुरुआत करना, ज्‍वलनशील चीजें खरीदने से बचना चाहिए.

दिन के मुताबिक तय होता है पंचक का नाम

कब कौनसा पंचक लग रहा है, इसका निर्धारण दिन के मुताबिक होता है. जैसे - रविवार को लगने वाले पंचक 'रोग पंचक', सोमवार से शुरू होने वाले पंचक को 'राज पंचक', मंगलवार को लगने वाले पंचक को 'अग्नि पंचक', बुधवार और गुरुवार से लगने वाले पंचक को 'दोषरहित पंचक', शुक्रवार से लगने वाले पंचक को 'चोर पंचक' और शनिवार से लगने वाले पंचक को 'मृत्यु पंचक' कहा जाता है.

