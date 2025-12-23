Kharmas Panchak kaal 2025 Rashifal: जब सूर्य धनु राशि में होते हैं, तब खरमास या मलमास लगता है. इस एक महीने में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे- शादी, गृहप्रवेश, जनेऊ, नए काम की शुरुआत आदि नहीं किए जाते हैं. इस साल इसी खरमास के दौरान पंचक लग रहे हैं. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में पंचक काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है.

खरमास में पंचक लगना अशुभ

खरमास में पंचक लगना बेहद अशुभ माना जाता है. इस साल 16 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ खरमास 14 जनवरी 2026 तक चलेगा. इसी बीच 24 दिसंबर 2025 से पंचक लग रहे हैं, जो कि 29 दिसंबर 2025 तक चलेंगे. जब खरमास के दौरान पंचक लगता है तो पंचक के 5 दिनों को द्विगुण दोष काल माना जाता है. इस बार यह द्विगुण दोष काल 4 राशियों के लिए अच्‍छा नहीं है, लिहाजा इस दौरान इन राशि वाले जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए.

सतर्क रहें ये 4 राशि वाले लोग

वृषभ राशि - वृषभ राशि वालों में इस समय उदासी की भावना रह सकती है. मानसिक शांति के लिए मंत्र जाप, योग, मेडिटेशन आदि करें. ऑफिस में काम का बोझ ज्‍यादा रहेगा. कारोबार में बड़ा जोखिम ना लें. खर्च बढ़ेगा. घर या बाहर कहीं भी विवाद में ना पड़ें.

कर्क राशि - चंद्रमा की स्थिति से ही पंचक लगते हैं. कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं और इस काल में इन जातकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. वाणी और व्‍यवहार पर काबू रखें. समस्‍याएं परेशान करेंगी. खर्च पर काबू रखें, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. करियर में भी चुनौतियां रहेंगी.

धनु राशि - धनु राशि वालों को ये समय उतार-चढ़ाव देगा. घर में कोई समस्‍या रहेगी. वर्कप्‍लेस पर भी चैलेंजेस रह सकते हैं. जिससे आप नई नौकरी तलाशेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. निगेटिविटी से दूर रहें. कारोबारियों को भारी कॉम्‍पटीशन का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक हानि के योग हैं.

मीन राशि - मीन राशि के जातक इस दौरान अपनी और परिजनों की सेहत का ख्‍याल रखें. यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो सामान की सुरक्षा का ध्‍यान रखें. कारोबारी मुनाफे में उतार-चढ़ाव रहेगा. जीवनसाथी से टकराव या मतभेद हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)