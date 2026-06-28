जुलाई में 2 बार रहेगा पंचक का साया, दोनों बेहद अशुभ, जान लें वजह!

July Panchak 2026 Date: हिंदू धर्म और ज्योतिष में पंचक को अशुभ माना गया है. पंचक के 5 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. मान्यता है कि पंचक में किए गए शुभ कामों का भी अशुभ फल मिलता है. साथ ही कई अन्य काम भी इस दौरान वर्जित होते हैं.
चिंताजनक बात यह है कि जुलाई महीने में एक नहीं दो बार पंचक लग रहे हैं. जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में मृत्यु पंचक लगेंगे और महीने का समापन अग्नि पंचक के दौरान होगा. ऐसे में इस महीने कई मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है.
द्रिक पंचांग के अनुसार जुलाई 2026 में पहले पंचक 4 जुलाई से लगेंगे और दूसरी बार 31 जुलाई से पंचक प्रारंभ होंगे. हिंदू धर्म-शास्त्रों में पंचक के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं. जिनका निर्धारण इससे होता है कि पंचक सप्ताह के किस दिन से आरंभ हो रहे हैं. जानिए दोनों पंचक काल का समय.
पहला पंचक : 3 व 4 जुलाई की रात 12:48 बजे से होगी व समापन 8 जुलाई की दोपहर 4 बजे होगा. ये पंचक शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाएगा.
दूसरा पंचक : 31 जुलाई 2026 की 06:38 बजे से शुरू होकर 4 अगस्त 2026 की रात 09:54 बजे समाप्त होंगे. ये पंचक शुक्रवार से लग रहे हैं, लिहाजा इन्हें चोर पंचक कहा जाएगा.
जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से होकर गुजरता है, तो इस समय को ज्योतिष में अशुभ माना गया है. यह समय लगभग 5 दिनों का होता है और इस दौरान यात्रा करने, नई चीजें खरीदने, गृहप्रवेश, घर के निर्माण या नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्य करना अशुभ फल देता है. काम में बाधाएं आती हैं.
इसके अलावा पंचक के दौरान लकड़ी का सामान खरीदने, पलंग-बिस्तर लेने, घर की छत डलवाने जैसे काम भी प्रतिबंधित माने गए हैं. यदि इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी विशेष विधि से किया जाता है, वरना पूरे परिवार पर संकट आने की आशंका रहती है. इस संकट से बचने के लिए शव के साथ प्रतीकात्मक तौर पर आटे के पुतले, नारियल या मोतीचूर के लड्डू रखे जाते हैं.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. पंचक से जुड़े शुभ-अशुभ प्रभाव अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.)