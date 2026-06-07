मृत्यु पंचक शुरू, घर में दिखें ये 3 अशुभ संकेत तो तुरंत कर लें बचाव के उपाय

Mrityu Panchak 2026: पंचक काल के 5 दिनों को बहुत अशुभ माना गया है, उसमें भी मृत्यु पंचक को तो विशेष तौर पर खराब समय माना गया है. मृत्यु पंचक के 5 दिन में की गईं गलतियां मृत्यु या मृत्यु समान कष्ट देती हैं. इसलिए इस दौरान कुछ सावधानियां बरतें और खास संकेत की अनदेखी न करें.
जून महीने में लगे पंचक मृत्यु पंचक हैं. दरअसल, जब पंचक शनिवार से प्रारंभ होते हैं तो उन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है. इस महीने 6 जून 2026 की शाम 07:03 बजे से प्रारंभ हुए हैं और 11 जून 2026 की सुबह 08:16 बजे तक रहेंगे. इस दौरान चंद्रमा कुंभ, मीन राशि और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे.
मृत्यु पंचक को सभी पंचक में सबसे ज्यादा अशुभ और कष्टकारी माना जाता है. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की भूल न करें, वरना असफलता या अशुभ फल ही प्राप्त होगा. साथ ही इस दौरान यात्रा करने से बचें. खासतौर पर दक्षिण दिशा की यात्रा न करें. लकड़ी या लकड़ी का सामान न लें. घर की नींव न रखें, छत न डलवाएं, बिस्तर न खरीदें. यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार विशेष नियम से करें, शव के साथ 5 लड्डू या नारियल या पुतले प्रतीकात्मक तौर पर रखें.
यदि पंचक के दौरान घर में कुछ अशुभ संकेत दिखें तो उनकी अनदेखी न करें. बल्कि समय रहते बचाव के उपाय कर लें.
- घर में बिना किसी कारण तनाव का माहौल रहे, झगड़े हों या पूजा-पाठ में बाधा आए तो यह अशुभ संकेत है.
- पालतू पशु अचानक बहुत बीमार हो जाए या मर जाए.
- घर के मंदिर में दीपक बार-बार बुझे, देवी-देवताओं की तस्वीर/मूर्ति खंडित हो जाए.
ये संकेत किसी अनहोनी का पूर्व संकेत हो सकते हैं, लिहाजा बचाव के लिए हनुमान जी की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. कपूर, अजवाइन और 3 लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)