शुरू हो रहे खौफनाक 5 दिन, एक गलती और सब खत्‍म, इन कामों को लेकर रहें अलर्ट

Chor Panchak 2025: पंचक काल को बहुत अशुभ माना गया है. इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है. इस बार तो पंचक के 5 दिन और भी ज्‍यादा अशुभ हैं, इसके पीछे एक खास वजह है. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:32 AM IST
शुरू हो रहे खौफनाक 5 दिन, एक गलती और सब खत्‍म, इन कामों को लेकर रहें अलर्ट

Panchak 2025 Dates and rules: अक्‍टूबर महीने में दूसरी बार पंचक लगने जा रहे हैं. दिवाली वाले इस महीने की शुरुआत और समापन दोनों में ही पंचक का साया रहा है. इतना ही नहीं दोनों बार चोर पंचक ही हैं, जिन्‍हें बेहद अशुभ माना गया है. पंचक के 5 दिनों में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही नए कपड़े-गहने खरीदे जाते हैं. घर का निर्माण कार्य भी नहीं किया जाता है. अक्‍टूबर में दूसरी बार पंचक 31 अक्‍टूबर से शुरू हो रहे हैं. यह पंचक और भी खतरनाक हैं क्‍योंकि ये पंचक 'चोर पंचक' हैं. 

यह भी पढ़ें: विदेश में बसने और ट्रैवलिंग के मामले में टॉप पर होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 30 की उम्र के बाद छापते हैं डॉलर

पंचक कब से कब तक हैं? 

पंचांग के अनुसार अक्टूबर के आखिर में यानी कि 31 अक्‍टूबर 2025, शुक्रवार की सुबह 06:48 बजे से पंचक प्रांरभ होंगे और 4 नवंबर 2025, मंगलवार को दोपहर 12:34 बजे तक रहेंगे. जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजतर है तो पंचक लगता है. 31 अक्टूबर से चंद्रमा धनिष्ठा और शतभिशा नक्षत्र से होकर गुजरेगा, लिहाजा 5 दिन तक पंचक रहेंगे. 

चोर पंचक 

जब भी पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो उसे चोर पंचक कहा जाता है. 31 अक्‍टूबर को पंचक शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं, लिहाजा यह चोर पंचक होंगे. चोर पंचक धन हानि, चोरी, कष्‍ट और नुकसान के योग बनाते हैं. इसलिए इस समय में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

चोर पंचक में ना करें ये काम 

ज्योतिष में चोर पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है, जानिए इसमें कौन-कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए. 

- चोर पंचक में यात्रा करने से बचें और यदि यात्रा करना ही पड़े तो सफर में अपने सामान की सुरक्षा का ध्‍यान रखें. साथ ही घर की सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम करके भी जाएं. 

- चोर पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे- नए काम की शुरुआत, नए घर का उद्घाटन, रिश्‍ता पक्‍का करना आदि. 

- नए घर का निर्माण पंचक में गलती से भी शुरू ना करवाएं. ऐसा करने से घर में रहने वाले लोग हमेशा तनाव और कष्‍ट में रहते हैं. घर में नकारात्‍मकता बनी रहती है. ना ही पंचक में घर की छत डलवाना चाहिए. 

- पंचक के दौरान पंचक में चारपाई, पलंग आदि फर्नीचर ना खरीदें. पंचक में लकड़ी का सामान, ईंधन या ज्‍वलनशील चीजें नहीं खरीदनी चाहिए. 

- पंचक में नये कपड़े या सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है. 

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगा पद, पैसा और प्‍यार?

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Panchak 2025

Trending news

