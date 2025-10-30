Panchak 2025 Dates and rules: अक्‍टूबर महीने में दूसरी बार पंचक लगने जा रहे हैं. दिवाली वाले इस महीने की शुरुआत और समापन दोनों में ही पंचक का साया रहा है. इतना ही नहीं दोनों बार चोर पंचक ही हैं, जिन्‍हें बेहद अशुभ माना गया है. पंचक के 5 दिनों में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही नए कपड़े-गहने खरीदे जाते हैं. घर का निर्माण कार्य भी नहीं किया जाता है. अक्‍टूबर में दूसरी बार पंचक 31 अक्‍टूबर से शुरू हो रहे हैं. यह पंचक और भी खतरनाक हैं क्‍योंकि ये पंचक 'चोर पंचक' हैं.

पंचक कब से कब तक हैं?

पंचांग के अनुसार अक्टूबर के आखिर में यानी कि 31 अक्‍टूबर 2025, शुक्रवार की सुबह 06:48 बजे से पंचक प्रांरभ होंगे और 4 नवंबर 2025, मंगलवार को दोपहर 12:34 बजे तक रहेंगे. जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजतर है तो पंचक लगता है. 31 अक्टूबर से चंद्रमा धनिष्ठा और शतभिशा नक्षत्र से होकर गुजरेगा, लिहाजा 5 दिन तक पंचक रहेंगे.

चोर पंचक

जब भी पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो उसे चोर पंचक कहा जाता है. 31 अक्‍टूबर को पंचक शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं, लिहाजा यह चोर पंचक होंगे. चोर पंचक धन हानि, चोरी, कष्‍ट और नुकसान के योग बनाते हैं. इसलिए इस समय में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

चोर पंचक में ना करें ये काम

ज्योतिष में चोर पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है, जानिए इसमें कौन-कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए.

- चोर पंचक में यात्रा करने से बचें और यदि यात्रा करना ही पड़े तो सफर में अपने सामान की सुरक्षा का ध्‍यान रखें. साथ ही घर की सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम करके भी जाएं.

- चोर पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे- नए काम की शुरुआत, नए घर का उद्घाटन, रिश्‍ता पक्‍का करना आदि.

- नए घर का निर्माण पंचक में गलती से भी शुरू ना करवाएं. ऐसा करने से घर में रहने वाले लोग हमेशा तनाव और कष्‍ट में रहते हैं. घर में नकारात्‍मकता बनी रहती है. ना ही पंचक में घर की छत डलवाना चाहिए.

- पंचक के दौरान पंचक में चारपाई, पलंग आदि फर्नीचर ना खरीदें. पंचक में लकड़ी का सामान, ईंधन या ज्‍वलनशील चीजें नहीं खरीदनी चाहिए.

- पंचक में नये कपड़े या सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है.

