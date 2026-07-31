/Panchak Today: चोर पंचक आज से शुरू, क्यों धन के लेन-देन और सुरक्षा के लिए अशुभ माने जाते हैं ये 5 दिन?

हर 27 दिन के बाद 5 दिन के पंचक लगते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म और ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है. लिहाजा इन 5 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और कई अन्य काम भी वर्जित हैं. जुलाई में 2 बार पंचक लगे हैं, एक बार जुलाई की शुरुआत में और अब जुलाई का समापन भी पंचक के साथ ही हो रहा है, वो भी चोर पंचक के साथ. चोर पंचक को खासतौर पर धन व सुरक्षा के लिए अशुभ माना गया है. जानिए चोर पंचक कब लगते हैं और इस दौरान नुकसान से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें.
हिंदू धर्म-शास्त्रों में किए गए उल्लेख के अनुसार, जब पंचक शुक्रवार के दिन से लगते हैं तो उसे चोर पंचक कहते हैं. इस बार पंचक 31 जुलाई, शुक्रवार से लग रहे हैं लिहाजा ये चोर पंचक हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, चोर पंचक 31 जुलाई की सुबह 06:34 बजे से शुरू होकर 4 अगस्त की रात 09:54 बजे तक रहेंगे. ये वो समय है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हुए धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र से गुजरेंगे, तभी पंचक लगते हैं.
मान्यता है चोर पंचक के दौरान धन हानि होने, चोरी होने और मानसिक तनाव होने का खतरा ज्यादा रहता है. इसलिए चोर पंचक के दौरान धन का लेन-देन करते समय, यात्रा के दौरान सामान-घर की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी रखना अच्छा होता है. उधार लेने या देन और संभव हो तो यात्रा टाल देने की सलाह भी ज्योतिषी देते हैं. नए काम की शुरुआत और निवेश करने से भी चोर पंचक के दौरान बचना चाहिए.
इसके अलावा सामान्य पंचक के दौरान वर्जित कार्य भी चोर पंचक के दौरान न करें. जैसे- लकड़ी या लकड़ी का सामान, ईंधन आदि. इसके अलावा पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं की जाती है. नए घर का निर्माण, छत डलवाना और बिस्तर/पलंग खरीदना भी पंचक काल में वर्जित होता है.
रविवार से लगने वाले पंचक रोग पंचक होते हैं. इसमें सेहत संबंधी जोखिम नहीं लेना चाहिए.
सोमवार से लगने वाले पंचक को राज पंचक कहते हैं, ये पंचक अन्य पंचकों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं. इसमें सरकारी और संपत्ति संबंधी कार्य करना शुभ होता है.
मंगलवार से लगने वाले पंचक अग्नि पंचक होते हैं. इस दौरान आग लगने की आशंका रहती है.
शुक्रवार से लगने वाले पंचक चोर पंचक होते हैं. इसमें धन की लेन-देन और यात्रा से बचना चाहिए.
शनिवार से लगने वाले पंचक का मृत्यु पंचक कहते हैं, जिन्हे बेहद अशुभ माना जाता है. इस दौरान दुर्घटना होने, सेहत बिगड़ने की आशंका रहती है.
वहीं बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक में विशेष कड़े प्रतिबंध नहीं होते हैं.
(Disclaimer- यह लेख पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग परंपराओं और विद्वानों के अनुसार पंचक से जुड़े नियमों एवं मान्यताओं में भिन्नता हो सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक या अन्य निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)