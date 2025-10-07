Advertisement
दिवाली वाला महीना और 2 बार पंचक, होंगी अशुभ घटनाएं! इन कामों से रहें कोसों दूर

Panchak 2025 October : दिवाली वाला महीना अक्‍टूबर शुरू हो चुका है और अब लोगों को इंतजार है दिवाली महापर्व मनाने का. लेकिन इस बेहद खास और शुभ महीने में 2 बार पंचक पड़ रहे हैं, जो चिंताजनक बात है. 

Last Updated: Oct 07, 2025, 08:11 AM IST
Panchak in Diwali Month 2025: पंचक को हिंदू धर्म में अशुभ काल माना गया है. इसलिए पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. हर महीने में एक बार पंचक आते हैं और 5 दिन तक चलते हैं. इन 5 दिनों के दौरान वो काम नहीं किए जाते हैं, जिन्‍हें करना पंचकों में निषिद्ध माना गया है. अक्‍टूबर महीने में पंचक डबल चिंता दे रहे हैं. दरअसल, अक्‍टूबर में 2 बार पंचक पड़ रहे हैं, जो इसलिए ज्‍यादा चिंताजनक हैं क्‍योंकि इसी महीने में दिवाली का त्‍योहार मनाया जाएगा. दिवाली वाले महीने में 2 बार पंचकों का पड़ना अशुभ माना जा रहा है. यह आपदाएं आने, भारी बारिश होने या दुर्घटनाएं होने की आशंका पैदा कर रहा है.  

अक्‍टूबर में पंचक कब-कब? 
 
साल 2025 के अक्टूबर महीने में 2 बार पंचक लगने हैं. पहली बार पंचक 3 अक्टूबर से 8 अक्‍टूबर तक चलेंगे. इसके बाद 31 अक्टूबर से फिर से पंचक लगेंगे जो 4 नवंबर 2025 तक रहेंगे. इस तरह अक्‍टूबर महीने का समापन पंचक से ही होगा. दशहरे के बाद और फिर दिवाली के बाद फिर से पंचक लगना अशुभ घटनाओं का कारण बन सकता है. 

अच्‍छा बात यह है कि दोनों बार पंचक किसी ऐसे महत्‍वपूर्ण दिन नहीं पड़ रहे हैं, जिससे पूजा-पाठ में रुकावट आए. 

पंचक काल में ना करें ये काम 

- पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है. इस समय में ना कोई नया काम शुरू करें, ना ही नई चीजें खरीदें. यदि दिवाली की सफाई भी शुरू करनी है तो 9 अक्‍टूबर से पंचक खत्‍म होने के बाद ही करें. ना ही पेंट आदि का काम शुरू करें. यदि काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं. 

- पंचक में लकड़ी से जुड़ी कोई चीज ना खरीदें. यदि दिवाली से पहले अपने घर को नया रंग देने या फर्नीचर आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पंचक में ये काम ना करें. 

- पंचक काल में गृह निर्माण शुरू करना, छत डलवाना, पहली चौखट लगवाना भी अशुभ होता है. 

- पंचक में बिस्‍तर, पलंग, गद्दा, शैय्या आदि ना खरीदें, यह जीवन पर संकट ला सकता है. 

- पंचक में यदि किसी की मृत्‍यु हो जाए तो पुरोहित से परामर्श लेकर विशेष विधि से अंतिम संस्‍कार करें. 

- पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा करना भी अशुभ माना जाता है. 

पंचक कब लगते हैं? 

जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरण में भ्रमण करता है तो पंचक लगते हैं. वहीं जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है, तब भी पंचक लगता है. धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पंचक के अंतर्गत आते हैं. इन सभी नक्षत्रों से बनने वाले योग को ही पंचक कहा जाता है. पंचक का समय पांच दिनों का होता है इसलिए इसे पंचक कहा जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

