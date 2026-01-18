Aaj Ka Panchang: ये है 18 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मौनी अमावस्या, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 18 January 2026: रविवार यानी 18 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्यदोष दूर होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता और प्रसिद्धि के कारक हैं. आइए 18 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

18 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (18 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

18 जनवरी 2026 को तिथि- माघ अमावस्या तिथि रात 01:21 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल प्रतिपदा.

18 जनवरी 2026 को वार रविवार.

18 जनवरी 2026 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बीच सुबह 10:14 बजे तक. इसके बाद उत्तराषाढ़ा.

18 जनवरी 2026 को योग- हर्षण योग रात 09:10 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.

18 जनवरी 2026 को करण- चतुष्पद रात 12:46 बजे तक इसके बाद नाग बीच रात 01:21 बजे तक. इसके बाद किस्तुघन.

18 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या व्रत.

18 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

18 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

18 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:00 बजे.

18 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 6:50 बजे.

18 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 5:38 बजे.

18 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

18 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम 04:40 बजे तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

18 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

18 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.

18 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 05:01 बजे से सुबह 06:43 बजे तक.

18 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

18 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

18 जनवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:39 से लेकर सुबह 6:00 बजे तक

18 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:37 से लेकर दोपहर 01:57 बजे तक.

18 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:18 से लेकर दोपहर 04:39 बजे तक.

18 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:33 से शाम 05:17 बजे तक.

18 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 06:47 से रात 08:30 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

