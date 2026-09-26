Add Zee Business As A Preferred Source
App

पेड़ से तोड़कर कभी न चढ़ाएं हरसिंगार का फूल, जानें शिव पूजा का सबसे जरूरी नियम

शिवलिंग पर पारिजात यानी हरसिंगार का फूल चढ़ाते समय कभी भी उसे पेड़ से तोड़कर न अर्पित करें. इस स्टोरी में हम आपको शिव पूजा में पारिजात के फूल चढ़ाने का सही तरीका, धार्मिक महत्व और वास्तु नियम के बारे में डिटेल से बताएंगे.

Written Byharsh singh
Published: Sep 26, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:38 PM IST
पेड़ से तोड़कर कभी न चढ़ाएं हरसिंगार का फूल, जानें शिव पूजा का सबसे जरूरी नियम

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
2
3
4
5