पेड़ से तोड़कर कभी न चढ़ाएं हरसिंगार का फूल, जानें शिव पूजा का सबसे जरूरी नियम

पारिजात के फूल को सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है. इसका दूसरा नाम हरसिंगार भी है. इस फूल की भीनी-भीनी खुशबू मन को शांत करती है, और साथ ही इसका उपयोग पूजा में भी होता है.
पौराणिक कथाओं की मानें तो पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला था. इसी वजह से इस पौधे को देववृक्ष भी कहा जाता है. कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा जब भी होती है तो पूजा में पारिजात के फूल चढ़ाने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है.
लेकिन शिवलिंग पर ये फूल चढ़ाते समय एक खास नियम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अगर इस नियम में गलती हो जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है.
माना जाता है कि पारिजात का फूल स्वर्ग से धरती पर आया हुआ पौधा है. शास्त्रों की बात करें तो इस बात का वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है. इस किताब में इस फूल को मनोकामनाएं पूरी करने वाला बताया गया है.
अब इस पौधे की सबसे अनोखी बात करें तो, इसके फूल सिर्फ रात के समय ही खिलते हैं. सूरज निकलते ही इस पेड़ के फूल अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते हैं.
सफेद पंखुड़ियों और नारंगी डंडी वाले ये फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. इन्हीं सब खासियतों के कारण पारिजात को बाकी सभी फूलों से अलग और दिव्य दर्जा दिया गया है.
शिवलिंग पर पारिजात अर्पित करते समय सबसे मुख्य नियम यही है कि इसे कभी भी पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए. सामान्य तौर पर पूजा के लिए पेड़ों से ताजे फूल तोड़े जाते हैं.
लेकिन पारिजात के मामले में नियम बिल्कुल उल्टा होता है. इस वृक्ष के जो फूल रात में खिलकर सुबह खुद जमीन पर गिर जाते हैं, केवल उन्हीं को उठाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है.
पेड़ से फूल तोड़कर चढ़ाना शास्त्र के नियमों के खिलाफ माना जाता है. इसलिए हमेशा जमीन पर गिरे साफ-सुथरे फूलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
अक्सर लोग जमीन पर गिरे फूल को उठाकर पानी से धोने लगते हैं, लेकिन पारिजात के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वभाविक रूप से गिरे हुए पारिजात के फूल अपने आप में पूरी तरह शुद्ध होते हैं.
इन्हें पानी से धोने की आवश्यकता नहीं होती है. जमीन से फूल उठाते समय बस यह देख लें कि वह गंदा या कुचला हुआ न हो.
साफ और ताजे गिरे फूल को सीधे उठाकर श्रद्धाभाव से शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए. यही पारिजात पुष्प अर्पित करने की सबसे सही और प्रामाणिक विधि है.
महादेव को बेलपत्र और धतूरे के साथ पारिजात का फूल बेहद प्रिय है. माना जाता है कि शिव जी को यह पुष्प अर्पित करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं.
पारिजात का संबंध केवल शिव पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर स्थापित किया था.
इसी कारण भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में भी पारिजात के फूलों का खास उपयोग किया जाता है.
शास्त्रों की मानें तो घर के आंगन या बगीचे में पारिजात का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है. रात के समय जब इसके फूल खिलते हैं तो पूरा घर इसकी सुगंध से महक उठता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पारिजात का पौधा होने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और सुख-समृद्धि का वास होता है.
इसके अलावा पारिजात के पत्तों और छाल का उपयोग जड़ी-बूटी के रूप में भी किया जाता रहा है. वैसे तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले हमेशा डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए.