/22 सितंबर परिवर्तिनी एकादशी से बदलेंगे इन 5 राशियों के दिन! भगवान विष्णु की करवट से खुलेगा धन का रास्ता

पाताल लोक में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु आज 22 सितंबर 2026 को परिवर्तिनी एकादशी पर करवट बदलेंगे. मान्यता है कि यह दिन श्रीहरि के भक्तों के लिए विशेष होता है. ज्योतिषीय दृष्टि से आज कई ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे. आज बुध-गुरु एक-दूसरे 60 डिग्री पर लाभ दृष्टि योग बना रहे हैं, इसके अलावा रवि योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है.
4 दिन पहले ही मंगल गोचर करके कर्क राशि में आए हैं और गुरु के साथ मिलकर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं. ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानिए ये सभी ग्रह-दशाएं किन राशि वालों के करियर, आर्थिक मामलों आदि के लिए फेवरेबल स्थितियां बना रही हैं.
वृष राशि वालों के लिए अक्टूबर महीना खास है. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा. करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं. अपनों के साथ हंसी-खुशी का समय बिताएंगे. कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है.
कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है. इसी राशि में मंगल-गुरु की युति से नीचभंग योग लकी है. आपके काम तेजी से बढ़ेंगे. यानी कि कोशिशें करते रहें, वे सफल हो सकती हैं. धन लाभ होने के योग हैं.
कन्या राशि में इस समय सूर्य और बुध ग्रह मौजूद हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं. धन-सफलता के लिए यह योग बहुत लकी होता है. यह समय कन्या राशि वालों के लिए शानदार काम करने और अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने का है. मजबूती से निर्णय लें और आगे बढ़ें.
आज पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि में है और गुरु की दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है. करियर और आर्थिक मामलों के लिए समय शुभ है. सोच-समझकर निवेश संबंधी फैसले लें, लाभ होगा.
धनु राशि वालों के लिए समय शुभ है. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, इससे करियर में बेहतरी आएगी. धन भी बढ़ेगा. रुके हुए काम बनेंगे.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)