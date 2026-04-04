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Hindi Newsऐस्ट्रोPeepal Tree: घर में पीपल का पेड़ होना धन और वास्तु पर कैसा डालता है प्रभाव, परिवार के लोगों से इसका क्या है संबंध? जानें

Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ होना धन और वास्तु पर कैसा डालता है प्रभाव, परिवार के लोगों से इसका क्या है संबंध? जानें

Vastu Tips For Peepal Tree: घर में पीपल का पेड़ होना धन और वास्तु पर किस तरह का प्रभाव डालता है और इसका परिवार के लोगों से संबंध क्या है? आइए इस लेख में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:05 AM IST
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Peepal Tree Vastu Tips
Peepal Tree Vastu Tips

Peepal Tree Vastu Tips: सनातन धर्म में पेड़ पौधों को भी आस्था का केंद्र माना जाता है. विशेषकर पीपल के पेड़ की पूजा करने की परंपरा पुरानी है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महादेव और पितर इसी पीपल के पेड़ पर वास करते हैं. पीपल के पेड़ की पूजा-अर्चना करने से घर के पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार वालों को सकारात्मक फल देते हैं. पितृ दोष दूर होता है. धन में वृद्धि होती है. हालांकि पीपल के पेड़ का बुरा प्रभाव किसी घर पर तब पड़ने लगता है जब घर में ही पीपल का पेड़ उग आए. घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ होता है या अशुभ होता है और इसका घर के धन और वास्तु से इसका क्या संबंध है आइए जानें, आइए जानें.

घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ?
धार्मिक मान्यता है कि घर में पीपल का पेड़ अगर उग आए तो इसे अशुभ माना गया है. घर में इस पेड़ के होने से धन की बर्बादी होती है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव शुरू हो जाता है और घर का वास्तु खराब हो जाता है.

घर पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

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  • घर में कलह पैदा हो सकती है.

  • घर में बात-बात पर विवाद होता रहता है.

  • घर के लोगों का धन बर्बाद होने लगता है.

  • घर में वास्तु दोष लगने लगता है.

  • घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है.

  • घर के कामों में सफलता नहीं मिलती.

घर से पीपल का पेड़ कैसे हटाएं?
घर में पीपल का पेड़ अगर उग आता है तो इसको विधि-विधान से हटाना चाहिए. शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीया जलाएं. इस दीए को तेल से जलाएं और फिर अगली सुबह रविवार को पीपल को जल चढ़ाएं. क्योंकि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है तो भगवान विष्णु का ध्यान करें. अब अब पीपल के पेड़ या पौधे को जड़ के साथ निकालें व घर से कही दूर लगाए मंदिर के आसपास लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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