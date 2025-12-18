Krittika Nakshatra: कैसे होते हैं कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग, किन ग्रहों के प्रभाव से पाते हैं नाम और प्रसिद्धि?

Krittika Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति की राशि, उसके जन्म तिथि का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह कोई व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, उस नक्षत्र का उस पर और उसके पूरे जीवन काल पर गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और विचारों के साथ ही उसके स्वभाव का उसका नक्षत्र असरकारी होता है. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचररत होगा यक्ति का जन्म नक्षत्र वही माना जाएगा. आइए जानें नक्षत्र की सूची के तीसरे नक्षत्र कृतिका में जन्में लोग की पर्सनालिटी, स्वभाव आदि के बारे में.

सूर्य के स्वामित्व वाला कृतिका नक्षत्र

आकाशमंडल के कुल 27 नक्षत्रों में से एक कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि के अंतर्गत आता है तो वहीं बाकी तीन चरण का संबंध वृष राशि से हैं. इस तरह मेष और वृष राशि पर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव होता है. सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र के स्वामी हैं जिससे इस नत्रक्ष के जातक सूर्य की तरह ही तेजवान होते हैं. आत्मविश्वासी और बुद्धिमान होते हैं. सूर्य के प्रभाव से ये लोग बचपन से ही पढ़ने-लिखने में मन लगाते हैं और किसी ऊंचे पद की नौकरी करने का लक्ष्य रखते हैं और उसे पाते भी हैं. कृतिका नक्षत्र में जो भी जातक जन्में हैं उनको गूलर के पेड़ की उपासना करने से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

कृतिका नक्षत्र के लोगों पर मंगल और शुक्र ग्रह का प्रभाव

कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मेष में आता है ऐसे में इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे जातकों पर मंगल ग्रह का भी प्रभाव होता है. ऐसे में कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्में जातक बहुत साहसी होते हैं. वहीं बाकी तीन चरणों में जन्म जातक वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र से प्रभावित होते हैं क्यों इन तीन चरणों का वृषभ राशि से संबंध होता है. ऐसे जातक खूब धन कमाते हैं और सुख से जीवन बिताते हैं.

कृतिका नक्षत्र के लोग ईमानदार

कृतिका नक्षत्र के जातक अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये लोग किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करते हैं. हालांकि ये खुद ईमानदार और दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं. ये जातक खान पाना के शौकीन होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं. कृतिका नक्षत्र में जन्में लोग गायन, नृत्यकला, एक्टिंग जैसे कामों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

कृतिका नक्षत्र के लोग दिल से निभाते हैं रिश्ते

कृतिका नक्षत्र के जातक वैसे तो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते हैं लेकिन रिश्ते में आने के बाद उसे गंभीरता और ईमानदारी से निभाते हैं. स्वभाव से उदार और पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहने वाले होते हैं. किसी भी रिश्ते में खुद को और अपने पार्टनर को पूरा स्पेस देते हैं. बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने की क्षमता रखते हैं. ये जातक धैर्यवान होते हैं. अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखते हैं.

कृतिका नक्षत्र के लोगों को यात्रा पसंद

कृतिका नक्षत्र के लोग सामाज में खूब यश और प्रसिद्धि पाते हैं. इनकी ऊंचे पद के लोगों से जान-पहचान होती है. हालांकि पुरानी मान्यताओं से ये लोग खुद को जोड़कर रखते हैं. यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद होता है.

कृतिका नक्षत्र के लोग किन बातों का रखें ध्यान

कृतिका नक्षत्र के लोगों को अपनी सेहत को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए. छोटी से छोटी बीमारियों को के लिए डॉक्टर से जरूर सलाह लें. किसी अनजान से कड़वा व्यवहार न करें, इससे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

