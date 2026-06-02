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मूल नक्षत्र वालों की किस्मत में क्यों लिखे होते हैं बड़े उतार-चढ़ाव? जानिए केतु का रहस्य

कभी आसमान की ऊंचाई, तो कभी जमीन पर संघर्ष! मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों की जिंदगी अक्सर रोलर-कोस्टर जैसी क्यों होती है? इसके पीछे छिपा है केतु का ऐसा प्रभाव, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है. जानिए उनके खास रहस्‍य. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:35 AM IST
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मूल नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की खासियतें और खूबियां.
मूल नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की खासियतें और खूबियां.

पारंपरिक मान्‍यताओं के अनुसार मूल नक्षत्र में जन्‍मे बच्‍चों का पिता को 27 दिन तक मुख नहीं देखना चाहिए, वरना उन दोनों के भाग्‍य और जीवन पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए मूल नक्षत्र में जन्‍मे लोगों को लेकर लोगों की राय काफी अलग होती है. आज हम जानते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं. 

जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचना 

मूल राशिचक्र का उन्नीसवां नक्षत्र है, जो पूरी तरह धनु राशि में स्थित है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है. केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है और और यही वजह है कि मूल नक्षत्र व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन की शक्ति पैदा करता है. ‘मूल’ शब्द का अर्थ ही है -  जड़. यानी किसी भी चीज की शुरुआत, उसका सबसे गहरा आधार.

इस नक्षत्र में एक अद्भुत क्षमता होती है - पाशविक स्तर से उठकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने की. यानी कि जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचने की क्षमता. 

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मूल नक्षत्र का रहस्य 

मूल नक्षत्र का रहस्‍य है - “विनाश के भीतर छिपा … नया जन्म.”मूल नक्षत्र की स्वामिनी देवी नृत्ति हैं, जो कि विनाश की देवी हैं. लेकिन यहां विनाश का अर्थ केवल अंत नहीं है. बल्कि उस नकारात्मकता का अंत है, जो आत्मा के असली स्वरूप को बाहर आने से रोकती है. इसीलिए मूल नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं.

जिंदगी में अचानक आते हैं बदलाव 

मूल नक्षत्र वाले लोगों की जिंदगी में अचानक कई बदलाव आते हैं. कई बार ये लोग सबकुछ हासिल करते हैं और फिर अचानक सबकुछ खो भी देते हैं. लेकिन यही हार इन्हें भीतर से बदल देती है. 

इन लोगों का दिमाग बेहद जिज्ञासु होता है और ये लोग किसी भी विषय की जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं. ये केवल ऊपर-ऊपर की बातें नहीं मानते हैं, बल्कि हर चीज का सच जानना चाहते हैं. साथ ही मूल-केतु-बृहस्पति का यह समन्वय व्यक्ति को भौतिक सफलता भी देता है और फिर धीरे-धीरे आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है.

रावण-कंस भी मूल नक्षत्र में जन्‍मे 

पौराणिक कथाएं भी मूल नक्षत्र से जुड़े अहम संकेत देती हैं. रावण और कंस मूल नक्षत्र में जन्‍मे थे. वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे. ज्ञान, सत्ता और सामर्थ्य उनके पास सबकुछ था, लेकिन जब अहंकार हावी हुआ तो विनाश हो गया. मूल नक्षत्र यही सिखाता है कि अगर व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं तोड़ेगा तो समय उसे तोड़ देगा.

मूल नक्षत्र वालों की ताकत 

मूल नक्षत्र वालों में जिज्ञासु बुद्धि, गहराई से सच खोजने की क्षमता, जीवन में बड़ा रूपांतरण करने की शक्ति होती है. उनमें किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता होती है. वे केवल सतह पर नहीं रुकते, बल्कि हर चीज का मूल कारण जानना चाहते हैं. उनके भीतर जीवन को पूरी तरह बदल देने की शक्ति होती है.

मूल नक्षत्र वालों की कमजोरियां 

मूल नक्षत्र वाले लोग अहंकारी, आलोचना सहन न कर पाने वाले, गुस्से में कठोर और विनाशकारी हो जाते हैं. कई बार वे नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते. अपनी आलोचना सुनना उन्‍हें पसंद नहीं होता और जब कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से उकसाता है तो उनका व्यवहार अत्यंत कठोर और आक्रामक हो सकता है.

वहीं ये लोग यदि अहंकार और आध्यात्मिकता के बीच का अंतर समझ लें, तो उनकी अधिकांश समस्याएं अपनेआप समाप्‍त हो जाती हैं. 

मूल नक्षत्र में जन्‍मे सेलिब्रिटीज 

राहुल गांधी
राजनाथ सिंह
मुकेश अंबानी

इन लोगों में एक बात समान है कि बड़े उतार-चढ़ाव के बावजूद वे लगातार खुद को नए रूप में स्थापित करते हैं. यही मूल नक्षत्र की सबसे बड़ी शक्ति है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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