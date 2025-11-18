Advertisement
ससुराल से खूब धन-संपत्ति पाते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, इनकी आवाज से ही दहल जाते हैं लोग

Mulank 9 People : कुछ लोग धन-संपत्ति के मामले में पैदाइशी भाग्‍यवान होते हैं. उन्‍हें अपने माता-पिता से तो विरासत में धन-संपत्ति मिलती है, ससुराल भी उन पर धन लुटाने में पीछे नहीं रहती है. जानिए अंक शास्‍त्र के अनुसार किन तारीखों में जन्‍मे लोग ऐसे भाग्‍यशाली होते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:13 AM IST
Mulank 9 Wale log : मंगल ग्रह उग्र और अग्नि तत्‍व वाले देवता हैं. अंक शास्‍त्र में मंगल को मूलांक 9 का स्‍वामी माना गया है. इस मूलांक के जातक साहस और ऊर्जा से भरपूर होते हैं. साथ ही बलवान शरीर वाले होते हैं. आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों की पर्सनालिटी की खासियतें. 

मूलांक 9 

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के ग्रह स्‍वामी मंगल हैं और इसका प्रभाव इस मूलांक के जातकों की पर्सनालिटी पर साफ नजर आता है. मूलांक 9 वाले लोग काफी जोशीले, साहसी और सक्रिय स्वभाव के होते हैं.

ताकतवर शरीर और आवाज 

मूलांक 9 के जातक शरीर से ताकतवर होते हैं, साथ ही इनकी आवाज थोड़ी भारी, तीखी और ऊंची होती है. ये अपनी आवाज और डील-डौल से ही किसी को डरा सकते हैं. 

अनुशासित और दिमाग के तेज 

मूलांक 9 के जातक अनुशासन के सख्‍त और सिद्धांतों के पक्‍के होते हैं. साथ ही तेज दिमाग वाले और साहसी होते हैं. वे बड़ी से बड़ी चुनौती से भी नहीं डरते और अकेले भिड़ जाते हैं. अपनी इन खूबियों के कारण ये जातक सेना, पुलिस, स्‍पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में बेहद सफल रहते हैं. आमतौर पर वे पढ़ाई में भी अच्‍छे होते हैं. साथ ही वे कंप्यूटर और मोबाइल जैसी आधुनिक तकनीकी शिक्षा में भी सफलता पाते हैं. 

मूलांक 9 वालों की धन-संपत्ति 

मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा के साथ-साथ भूमि, भवन के भी कारक हैं. ये जातक संपत्ति के मालिक बनते हैं. साथ ही उन्‍हें ससुराल से भी धन-संपत्ति तोहफे में मिलती है. हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आता रहता है. इन्‍हें जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. 

रिश्‍तों में मतभेद 

मूलांक 9 के कई जातकों के भाई-बहनों से मतभेद रहते हैं. इनके लव रिलेशनशिप भी स्‍थाई नहीं रहते हैं. गुस्‍सा, ईगो इनके रिश्‍ते तोड़ देता है. लाइफ पार्टनर को लेकर भी इनके ख्‍वाब बहुत ऊंचे रहते हैं, जिससे कई बार दाम्पत्य जीवन में समस्‍या रहती है. (एजेंसी इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

