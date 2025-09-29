Advertisement
योद्धा की तरह होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, जिंदगी जीने का अंदाज देखकर मुरीद हो जाते हैं लोग

Mulank 9 wale log: अंक शास्‍त्र में एक ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिसके जातक बेहद साहसी और निडर होते हैं. इन लोगों में योद्धाओं के गुण होते हैं. हालांकि एक ऐसी कमी भी होती है जो बहुत नुकसान पहुंचाती है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:51 PM IST
Mulank 9 Personality: न्‍यूमेरोलॉजी में हर मूलांक का स्‍वामी ग्रह बताया गया है. उस मूलांक के जातकों पर संबंधित ग्रह का प्रभाव रहता है. आज हम मूलांक 9 के जातकों की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जिनके स्‍वामी मंगल ग्रह हैं. मूलांक 9 के जातकों में कई ऐसी खूबियां होती हैं, जो उन्‍हें सफल और अमीर बनाती हैं. साथ ही वे निडर होकर शान से जिंदगी जीते हैं. 

य‍ह भी पढ़ें: चालाकी में सभी के बाप होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, मौका देखकर गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग

मूलांक 9 के जातक 

जिन लोगों का जन्‍म किसी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं. मंगल ग्रह साहस, निडरता, पराक्रम, भूमि, विवाह के कारक हैं. मंगल के प्रभाव के कारण मूलांक 9 के जातकों में योद्धा के गुण होते हैं. 

मूलांक 9 वाले लोगों की पर्सनालिटी 

मूलांक 9 वाले लोग बेहद साहसी और निडर होते हैं. ये लोग कभी चुनौतियों से नहीं डरते हैं, ना ही जोखिम लेने से घबराते हैं. कह सकते हैं कि इन लोगों में योद्धा के गुण होते हैं. यही वजह है कि मूलांक 9 के जातक पुलिस, रक्षा, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खूब नाम और पहचान कमाते हैं. ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं. लोग इनसे काफी इंप्रेस भी रहते हैं. ये लोग बेहद अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं और काम में लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं करते हैं. साथ ही ये फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं. 

य‍ह भी पढ़ें: अष्‍टमी कब है, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय जानें

होते हैं बेहद गुस्‍सैल 

मूलांक 9 के जातकों में एक समस्‍या यह होती है कि ये बेहद गुस्‍सैल होते हैं. इन लोगों को बहुत जल्‍दी गुस्‍सा आता है और कई बार तो वे आपा खो बैठते हैं. जिसके कारण रिश्‍ते निभाने में इन्‍हें थोड़ी समस्‍या आती है या कई बार गुस्‍से के कारण अपना नुकसान करवा बैठते हैं. 

मूलांक 9 वालों की कॉम्‍पटेबिलिटी 

मूलांक 9 के जातकों की मूलांक 1 वाले लोगों के साथ अच्‍छी बनती है. मूलांक 1 स्‍वामी सूर्य देव हैं. सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति जिससे इन दोनों ग्रहों के बीच मित्रता का भाव है. इसके अलावा मूलांक 9 वालों की मूलांक 6 के लोगों से भी अच्‍छी बनती है. वहीं मूलांक 4 वालों से इनकी बि‍ल्‍कुल नहीं बनती है.   

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

