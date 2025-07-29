घूमने-फिरने के बहुत शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जल्दी-जल्दी बनाते ट्रैवल प्लान; नई जगहों को करते एक्सप्लोर

Nature of Mulank 5 People: आपको अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको मूडी लगते होंगे. ऐसे लोग कभी खुश दिखाई देते हैं और अगले ही पल चुप और गंभीर हो जाते हैं. अंक शास्त्र में भी ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया गया है. कहा गया है कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता हो उनका मूलांक 5 होता है.

मूडी किस्म के होते हैं इन मूलांक के लोग

ऐसे लोग वाकई मूडी किस्म के होते हैं. इनका स्वभाव इतना बदलता रहता है कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता. कभी तो लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही पल ये पूरी तरह से अलग मूड में आ जाते हैं.

मूलांक 5 के लोगों पर बुध ग्रह का प्रभाव साफ दिखता है, जिस वजह से ये बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले होते हैं. ये लोग न सिर्फ अपने काम में जल्दी निर्णय लेते हैं, बल्कि नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने में भी हमेशा आगे रहते हैं.

हर चुनौती को बिना डरे करते स्वीकार

इनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती. मेहनत, साहस और जिज्ञासा इनके जीवन का हिस्सा होती है. यही कारण है कि ये हर चुनौती को बिना डरे स्वीकार कर लेते हैं और उसे पार करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं.

हालांकि इनका मूडी स्वभाव इनके चारों ओर मौजूद लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दोस्त और परिवार वाले अक्सर इनके मूड को समझने में उलझ जाते हैं. यदि इनके स्वभाव और ऊर्जा को समझ लिया जाए, तो इनके साथ समय बिताना काफी मजेदार और रोमांचक हो सकता है.

जल्दी-जल्दी बनाते हैं घूमने का प्लान

मूलांक 5 वाले लोग सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं. नए दोस्त बनाने में माहिर होते हैं और लोगों से जल्दी घुल-मिल जाते हैं. ये मल्टीटास्किंग होते हैं और जीवन के हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं.

घूमने-फिरने, नई जगहों की सैर करने और नए अनुभव लेने में इन्हें बेहद मजा आता है. एक ही जगह लंबे समय तक टिक पाना इनके लिए मुश्किल होता है. इसलिए ये अक्सर ट्रिप्स और शॉर्ट-ट्रैवल का प्लान जल्दी-जल्दी बनाते रहते हैं.

