Good Luck Tips : लोग जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जो उन्हें भारी नुकसान पहुंचाती हैं. धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि लोगों को कब कौनसे काम नहीं करने चाहिए, जो उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं.
Astro Vastu Tips : हिंदू धर्म में शुभ-मांगलिक कामों से लेकर रोजमर्रा के कामों तक के लिए शुभ-अशुभ समय और तरीके बताए गए हैं. साथ ही नियम भी बताए गए हैं. कुछ लोग जाने-अनजाने में इन नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कई तरह के नुकसान, तरक्की में रुकावट, बीमारियों और रिश्तों में खटास के तौर पर भुगतने पड़ते हैं. जीवन अनचाही समस्याओं और घटनाओं से घिर जाता है. जानिए वो कौनसी गलतियां हैं, जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए.
गलती से भी ना करें ये गलतियां
बिस्तर पर बैठकर खाना - आमतौर पर लोग लेपटॉप पर काम करते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं. जबकि ऐसा करना मां लक्ष्मी को नाराज करता है. ऐसे लोगों को धन पाने में रुकावटें आती हैं. कर्ज बढ़ता है.
शाम या रात के समय झाड़ू-पोछा करना - शाम के समय मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं. ऐसे समय में झाड़ू-पोंछा करना बेहद अशुभ होता है. ऐसे घर में ना खुशियां टिकती हैं, ना पैसा. मानहानि होती है.
रात में किचन गंदा छोड़ना - जिस घर में रात में किचन गंदा रहता है, जूठे बर्तन किचन में रखे रहते हैं, उस घर में कभी मां लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं. ऐसे घर में कितना भी पैसा आए, तंगहाली बनी रहती है.
भोजन और पानी की बर्बादी - जिस घर में भोजन और पानी की बर्बादी होती है, वहां पुरखों की भी बनी-बनाई विरासत खत्म हो जाती है. ऐसे घर का ना पैसा बचता है और ना समाज में मान-सम्मान. लिहाजा घर में नल टपके या पानी लीक हो तो तुरंत ठीक कराएं. खाना ना फेंकें, किसी जानवर को खिला दें या जरूरतमंद को दे दें.
शाम के समय सोना - शाम के समय सोना भी बहुत अशुभ होता है. यह समय भगवान की पूजा-अर्चना करने का होता है. इस समय में संध्या वंदन करें.
गुरुवार को कपड़े धोना - गुरुवार के दिन ना तो कपड़े धोएं, ना बाल-नाखून काटें और ना ही बाल धोएं. इससे घर में दुर्भाग्य आता है.
