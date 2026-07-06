/बदला लेने में माहिर होते हैं ये 3 राशि के लोग, खतरनाक इतने कि अपने दुश्मन को बिच्छू की तरह मारते हैं डंक!

मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में घुसकर उसके बारे में जान लेना किसी के बस की बात नहीं, ये जातक रहस्यों से भरे हुए और जुनूनी होते हैं. हालांकि, वृश्चिक राशि के लोगों को कोई रिश्ते में धोखा दे, इनका अपमान करे या किसी और तरह से हानि पहुंचाए तो ये लोग कभी माफ नहीं करते है. सही समय पर और पूरी तैयारी के साथ ये जातक अपना बदला पूरा करते हैं, साथ ही बड़ा सबक भी सिखाते हैं. इनके दुश्मन दोबारा इनसे उलझने के बारे में सोचते भी नहीं हैं.