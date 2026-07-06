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बदला लेने में माहिर होते हैं ये 3 राशि के लोग, खतरनाक इतने कि अपने दुश्मन को बिच्छू की तरह मारते हैं डंक!

3 Most Revengeful Zodiac People: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशि के लोग स्वभाव से बहुत उग्र होते है और खतरनाक पर्सनालिटी वाले होते हैं. ये लोग कभी भी अपने दुश्मन से बदला लेना नहीं भूलते हैं. आइए जानें ये 3 राशियां कौन सी हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:56 AM IST
बदला लेने में माहिर होते हैं ये 3 राशि के लोग, खतरनाक इतने कि अपने दुश्मन को बिच्छू की तरह मारते हैं डंक!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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