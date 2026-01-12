Pushya Nakshatra in February 2026 : फरवरी महीने में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. प्‍यार का यह महीना इस साल और भी विशेष होने जा रहा है. फरवरी में 28 दिन होते हैं और हर चौथे साल इसमें एक दिन बढ़ जाता है और यह 29 दिन का होता है. लेकिन इस साल इस कारण से फरवरी खास नहीं है, बल्कि फरवरी के तारीख, उनके दिन और उस दिन पड़ रहे शुभ योग इसे विशेष बना रहे हैं.

क्‍या है परफेक्‍ट फरवरी?

फरवरी में 28 दिन होते हैं और सप्‍ताह में 7 दिन. इस तरह 4 सप्‍ताह में 28 दिन होते हैं. यानी कि 4 हफ्तों का महीना लेकिन इसे परफेक्ट फरवरी तब कहा जाता है जब वे 28 दिन हफ्ते के सात दिनों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं. यानी कि फरवरी महीना ठीक 4 हफ्ते में ही खत्‍म हो. कोई भी पांचवे हफ्ते में ना पड़े.

साल 2026 में फरवरी महीना 1 तारीख को रविवार से शुरू हो रहा है और 28 तारीख को शनिवार को खत्‍म हो रहा है. इसका मतलब ये है कि यह महीना ठीक 4 हफ्तों का एक सटीक चौकोर ढांचा बना रहा है. यानी इसमें हर दिन सोमवार से लेकर रविवार तक, ठीक 4 बार आएगा.

11 साल बाद बना संयोग

ऐसा संयोग 11 साल बाद बना है. इससे पहले फरवरी 2015 में भी 28 दिन की फरवरी थी. तब भी महीना रविवार से शुरू और शनिवार को खत्‍म हुआ था. इसके बाद अब साल 2037 में ऐसी ही परफेक्‍ट फरवरी आएगी.

फरवरी 2026 में 2 बार पुष्‍य नक्षत्र

फरवरी महीना हिंदी कैलेंडर के मुताबिक भी खास है. महीने की शुरुआत में भी पुष्‍य नक्षत्र है और महीने के आखिरी में भी पुष्‍य नक्षत्र पड़ रहा है. यानी कि फरवरी की शुरुआत और समापन बेहद शुभ माने गए पुष्‍य नक्षत्र से हो रही है.



1 फरवरी 2026 को रवि पुष्य नक्षत्र - 31 जनवरी की रात 01:34 बजे से 1 फरवरी दोपहर 11:58 बजे तक

28 फरवरी को शनि पुष्य नक्षत्र - 28 फरवरी सुबह 09:35 बजे से 1 मार्च सुबह 08:34 बजे तक

खरीदारी के लिए बेहद शुभ है पुष्‍य योग

पुष्‍य योग या पुष्‍य नक्षत्र को सोना-चांदी खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा समृद्धि देने वाली अन्‍य चीजें जैसे - घर, गाड़ी, कपड़े आदि भी पुष्‍य नक्षत्र में खरीदना शुभ होता है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

