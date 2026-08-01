/Meen (August 2026 Rashifal): मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026? शनि और मंगल के फेर से मिलेंगे मिले-जुले परिणाम

मीन मासिक राशिफल अगस्त 2026: डॉक्टर अजय भांबी के मुताबिक अगस्त 2026 में मीन राशि के जातकों को मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे. इस महीने कुछ कार्य तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन जो अटकेंगे वो अटकते चले जाएंगे. आपकी राशि से मंगल चतुर्थ भाव में 2 अगस्त को आ जाएगा और वहीं रहेगा.
साढ़ेसाती का दूसरा ढैया चल रहा है. बृहस्पति पंचम भाव में होने से अच्छी स्थिति में हैं. सूर्य भी पंचम भाव में है और 17 तारीख को छठे भाव में चला जाएगा, जो कि अच्छा है. हालांकि, मंगल और शनि की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मिले-जुले फल मिलेंगे. इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी गई है.
मीन करियर राशिफल अगस्त 2026: नौकरी की स्थिति सामान्य रूप से चलती रहेगी, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस भी बना रहेगा. अधिकारियों और सहयोगियों के साथ वेवलेंथ या अंडरस्टैंडिंग कहीं मिस आउट होगी और उसकी कमी महसूस होगी.
ऐसा लगेगा कि नौकरी कहीं नहीं जा रही और काम चल रहा है, लेकिन वो अच्छा वातावरण देखने को नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में आपको धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए.
जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी. यदि आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वह उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा आपने प्लान किया था. नया काम शुरू करने में भी दिक्कतें आएंगी.
मीन आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा नहीं है, इसलिए इसे न खरीदें और न ही बेचें. अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो उसकी जांच-पड़ताल करना, कागज-पत्रों को देखना और वास्तु दोष की जांच करना बहुत जरूरी है.
कई बार उत्साह में आकर या किसी के कहने पर प्रॉपर्टी लेने से लोग फंस जाते हैं. यदि वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो थोड़ा पोस्टपोन करें या पूरी प्लानिंग करें ताकि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गलत वाहन न खरीद लें.
इसके अलावा, इस महीने खर्चे बने रहेंगे और तमाम कोशिशों के बावजूद खर्चा कंट्रोल में नहीं आएगा. यात्राएं भी होंगी, लेकिन हर यात्रा फ्रूटफुल नहीं होगी. कुछ यात्राएं बेकार की साबित होंगी और उनसे कोई लाभ नहीं होगा.
मीन लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: अगर कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसमें तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी. जो स्थितियां पहले सामान्य लग रही थीं और लग रहा था कि अब विवाह में बदला जा सकता हैं, उनमें किसी न किसी कारण से दिक्कतें आएंगी.
इसलिए यदि विवाह संबंधी कोई प्लानिंग है, तो उसे आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा. पति-पत्नी के बीच भी मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलती है, और इस स्थिति को जितना जल्दी सॉर्ट आउट या समाप्त किया जाए, वह दोनों के लिए अच्छा रहेगा, बजाय इसे लंबा करने के.
मीन फैमिली राशिफल अगस्त 2026: पारिवारिक वातावरण कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन दो स्थितियां परेशानी का सबब बन सकती हैं. पहला किसी का स्वास्थ्य और दूसरा किसी का व्यवहार. व्यवहार और स्वास्थ्य ये दो ऐसे बिंदु हैं जो तंग करते हुए मिलेंगे, जिन्हें आपको धैर्य और संयम से संभालना होगा.
मीन हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वयं आपकी हेल्थ और किसी परिजन की हेल्थ एक इशू बन सकती है. इसलिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा.
खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा. मौसम का तकाजा भी कुछ ऐसा है, जिसके हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, यह सब नियम बनाकर चलना बेहतर रहेगा.
(Disclaimer):यह राशिफल केवल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रह-नक्षत्रों के गोचर और विद्वान ज्योतिषियों की मान्यताओं पर आधारित है. यह किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या अंतिम दावा नहीं है. अपने जीवन, स्वास्थ्य, वित्तीय मामलों या करियर से जुड़े बड़े निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ या संबंधित क्षेत्र के पेशेवर से परामर्श अवश्य लें.