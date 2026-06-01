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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal by Ajay Bhambi: विवाद को शांति से सुलझाएं मीन राशि के लोग, बढ़ सकता है खर्च! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal by Ajay Bhambi: विवाद को शांति से सुलझाएं मीन राशि के लोग, बढ़ सकता है खर्च! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 1 June 2026 Pisces: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है और किन उपायों को करके जातक अपने आज के दिन को और बेहतर बना सकते हैं? ये सभी जानकारियां हम 1 जून 2026 के मीन राशिफल में जानेंगे.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:03 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Meen Rashifal 1 June 2026: आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेने का है. वाद-विवाद को आज जातक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं. वहीं अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है जो भाग्य और मांगलिक कार्यों के कारक है. इन जातकों पर गुरु ग्रह की विशेष कृपा होती है. ज्ञान प्राप्त करने की ओर इन जातकों का झुकाव होता है. ये लोग दूसरों का मार्गदर्शन अच्छे से कर सकते हैं. आइए जानें मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 1 जून 2026 का दिन और किन उपायों को करके दिन को और अच्छा बनाया जा सकता है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों आज अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी बड़ी समस्या हल कर सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सेहत के लिए इम्यूनिटी मजबूत रखें. आज कन्याओं को मिठाई जरूर खिलाएं.

पॉजिटिव: अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा. संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी. घर में अनुशासन और सुखद वातावरण बना रहेगा.
नेगेटिव: वाद-विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं. अचानक खर्च बढ़ सकता है. दूसरों की जिम्मेदारी उठाने से तनाव रहेगा.
व्यवसाय: निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें. प्रॉपर्टी से जुड़ी अच्छी डील हो सकती है. ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने से राहत मिलेगी.
लव: परिवार के साथ शॉपिंग और मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा.
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
भाग्यशाली रंग: हरा 
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय: देवी उपासना करें और कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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