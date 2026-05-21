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Aaj Ka Meen Rashifal: आज देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे सफलता के द्वार, पर पैसों के मामले में मंडरा रहा है ये बड़ा खतरा

Aaj Ka Meen Rashifal: देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आज मीन राशि वालों की छठी इंद्रिय मजबूत रहेगी, जिससे कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनेंगे. हालांकि, आज आपको अत्यधिक भावुकता और सपनों की दुनिया से बाहर निकलना होगा, साथ ही पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 07:04 AM IST
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Aaj Ka Meen Rashifal: आज देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे सफलता के द्वार, पर पैसों के मामले में मंडरा रहा है ये बड़ा खतरा

Aaj Ka Meen Rashifal: आज मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति और नेप्च्यून की दिव्य युति आत्मिक ऊर्जा, जबरदस्त छठी इंद्रिय और कलात्मक सफलता के द्वार खोलने जा रही है. आइए जानते हैं कि आज क्रिएटिविटी और करियर के मामले में आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, और दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपको क्यों बचना होगा.

मीन राशि स्वामी: गुरु

सकारात्मक बातें: गुरु और नेप्च्यून की दिव्य युति आज आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाएगी. अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति चरम पर होगी. कला, संगीत और सृजनात्मकता में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन होगा. दूसरों की मदद करने से आत्मिक संतुष्टि मिलेगी.

नकारात्मक बातें: वास्तविकता से दूर सपनों में खोए रहने से जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं. अत्यधिक भावुकता और भोलेपन से कोई आपको ठग सकता है. आत्म दया में डूबने से आगे बढ़ना मुश्किल होगा. हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से तकलीफ बढ़ेगी.

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करियर / व्यापार: कला, फिल्म, संगीत, अस्पताल, जेल, आश्रम, मनोचिकित्सा और आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. रचनात्मक परियोजनाओं में नई ऊंचाई हासिल होगी. किसी मार्गदर्शक या गुरु का सहयोग मिल सकता है. परोपकार के कार्यों में भाग लेना लाभकारी रहेगा.

प्रेम / रिश्ते: प्रेम जीवन में गहरी आत्मीयता और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा. साथी के साथ शाम विशेष और यादगार रहेगी. किसी जरूरतमंद की मदद करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार में सौहार्द और प्रेम का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य: पैरों और प्रतिरक्षा तंत्र पर विशेष ध्यान दें. नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें, स्वप्न संकेत दे सकते हैं. शराब और नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें. ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलेगी.

सावधानियां: किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, धोखे की संभावना है. सपनों में उलझकर वर्तमान की जिम्मेदारियां न भूलें. पानी के पास जाते समय सावधान रहें.

शुभ रंग-समुंद्री नीला
शुभ अंक- 7

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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