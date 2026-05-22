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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, मगर सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट

Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, मगर सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट

Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कई मामलों में खास है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. साथ ही लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. इसके अलावा किसी पुराने संपर्क से अचानक धन लाभ हो सकता है. वहीं, स्वास्थ्य को लेकर खास सावधानियां बरतनी होगी.  

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 22, 2026, 04:50 AM IST
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Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, मगर सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट

Aaj Ka Meen Rashifal: आज मीन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. विवाहित जातकों को दांपत्य सुख प्राप्त होगा. जबकि, अविवाहितों की लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. वहीं, सेहत के नजरिए से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रेहगा. पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आइए, अब जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु है. यह जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक भावुक, कल्पनाशील, धार्मिक और दयालु स्वभाव के माने जाते हैं. मीन राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन और भावनाओं को प्रभावित करेगी. दिन आध्यात्मिक सोच और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. मन में नई उम्मीद जागेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. 

सकारात्मक बातें- आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. 

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नकारात्मक बातें- अधिक भावुकता नुकसान का कारण बन सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. आलस्य के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी. 

करियर और व्यवसाय- नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. शिक्षा, कला, संगीत, धार्मिक और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध- प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान, पेट और तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.  

सावधानियां- अधिक तनाव लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग- पीला

शुभ अंक- 3

उपाय- भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीबों को भोजन दान करें.

यह भी पढ़ें: पुरुषोत्तम मास में घर में भूलकर भी ना रखें ऐसी 4 चीजें, वरना छिन जाएगा सुख-चैन

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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