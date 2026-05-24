Advertisement
trendingNow13226760
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि के जातकों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ में पुराने मतभेद होंगे दूर

Aaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि के जातकों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ में पुराने मतभेद होंगे दूर

Daily Horoscope Prediction of 24 May 2026 Pisces: चंद्रमा के कन्या राशि में होने से मीन राशि के जातक साझेदारी कामों में सक्रिय रहेंगे. जबकि, सूर्य की मिथुन राशि मौजूदगी पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. मीन राशि से संबंध रखने वाले छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा. जबकि, करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. वहीं, खर्च में अचानक वृद्धि हो सकती है. 

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि के जातकों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ में पुराने मतभेद होंगे दूर

Aaj ka Meen Rashifal 24 May 2026: मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। यह जल तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक संवेदनशील, दयालु, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. मीन राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से संबंधों और साझेदारी के मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और रचनात्मक सोच की सराहना हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है.

नकारात्मक बातें

अधिक भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति की बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. दूसरों पर अधिक भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. कला, शिक्षा, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य और शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान-योग लाभदायक रहेगा. संतुलित भोजन करना जरूरी रहेगा.

सावधानियां

भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

अनावश्यक खर्चों से बचें.

नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग

समुद्री हरा, सफेद

शुभ अंक

3, 7

उपाय

भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें. चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें: चांदी की चेन रातों-रात चमका सकती है आपकी किस्मत, जानें ये 5 चमत्कारी फायदे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Meen Rashifal

Trending news

अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
BSF Bangladesh
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
DNA
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
Supreme Court
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
Breadfruit
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!