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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: शुभ समाचार पाने के लिए तैयार रहें मीन राशि के लोग, फायदा कराएंगे नए संपर्क! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: शुभ समाचार पाने के लिए तैयार रहें मीन राशि के लोग, फायदा कराएंगे नए संपर्क! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 25 May 2026 Pisces: आइए मीन राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर और स्थिति के अनुसार आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 25, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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Aaj ka Meen Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष ग्रह स्थिति वाला माना जाएगा. इस दिन ग्रहों का गोचर कई परिवर्तनकारी योग बना रहा है, जिसका प्रभाव करियर, मानसिक संतुलन, पारिवारिक जीवन और भविष्य की योजनाओं पर पड़ सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कुछ मामलों में शुभ तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने को दर्शाता है. मिथुन राशि के तृतीय भाव में शुक्र और गुरु की शुभ युति शिक्षा, प्रेम संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सकारात्मक मानी जाएगी. विद्यार्थियों और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को विशेष लाभ हो सकते हैं. सिंह राशि में चंद्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में स्थित रहेगा, संवेदनशीलता बढ़ सकती है.

मीन राशि:-
मीन राशि के जातक संवेदनशील, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. इस राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर आपके संबंधों और साझेदारी के मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से पारिवारिक और मानसिक गतिविधियों में तेजी आएगी. आज का दिन भावनाओं और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और धन लाभ के अवसर बन सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी.

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नकारात्मक बातें:-
अधिक भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसानदायक हो सकता है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. कला, शिक्षा, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य और शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, नींद की कमी या मानसिक तनाव हो सकता है. पर्याप्त आराम और ध्यान-योग लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.
अनावश्यक खर्चों से बचें.
दूसरों पर अंधा भरोसा न करें.

शुभ रंग:-
समुद्री हरा, सफेद
शुभ अंक:-
3, 7

उपाय:-
भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें. चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026: इस सप्ताह पार्टनरशिप में बिजनेस करना तुला वालों के लिए फायदेमंद, कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत का समय!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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